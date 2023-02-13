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Гарибашвили рассказал о достижениях Грузии на саммите в Дубае

Гарибашвили рассказал о достижениях Грузии на саммите в Дубае

По словам премьера, грузинские власти разработали эффективную и действенную политику 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T12:19+0400

2023-02-13T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Грузии удалось сохранить экономическую стабильность, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире и глобальный экономический спад, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Об этом глава грузинского правительства заявил, выступая с речью на Всемирном правительственном саммите 2023 в Дубае. Гарибашвили отправился в Объединенные Арабские Эмираты для участия в мероприятии в воскресенье. В рамках визита также планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне. По словам премьера, грузинские власти разработали эффективную и действенную политику. "Наше видение предполагает решительные действия, несмотря на геополитическое положение и глобальный экономический спад, Грузия смогла сохранить экономическую стабильность", - заявил Гарибашвилли. По его словам, правительство Грузии на национальном уровне начало многосторонние усилия с целью увеличения инвестиций в государственные активы. Как отметил Гарибашвили, в 2022 году продолжилась тенденция высокого экономического роста, и в прошлом году был зафиксирован рост на 10,1%. Как сократить цены на импортные продукты в Грузии – ответ эксперта>>По прогнозу "Международного валютного фонда", в 2023-2027 годах в Грузии будет самый высокий рост среди стран региона и Европы, и он составит в среднем 5% в год, подчеркнул премьер. "За последнее десятилетие нам удалось сделать Грузию одним из лучших мест для ведения бизнеса в мире. Следует отметить, что в Грузии одна из самых низких налоговых ставок в мире", - заявил Гарибашвили. Как отметил премьер, у Грузии есть четыре свободных индустриальных зон, в этих зонах производятся и освобождаются от налогов экспортные товары. "Все это способствует превращению Грузии в направление и место назначения для ведения бизнеса", - отметил премьер. Глава правительства рассказал о положительных оценках Грузии со стороны международных организаций. Всемирный правительственный саммит (World Government Summit 2023/WGS 2023) года пройдет с 13 по 15 февраля в Дубае под лозунгом "Формирование правительств будущего". В мероприятии примут участие главы государств и международных организаций, представители правительств и ведущих мировых компаний. Это второй визит премьер-министра Грузии в ОАЭ за последние несколько месяцев. В октябре 2022 года Ираклий Гарибашвили посетил Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль-Нахайяном. Тогда стороны рассмотрели основные направления плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах, а также активную работу над установлением режима свободной торговли между странами. Кроме того, в декабре в Дубае Грузия и Объединенные Арабские Эмираты провели второй раунд переговоров, которые предполагают подписание соглашения о Всестороннем экономическом сотрудничестве между двумя странами в начале 2023 года. Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>Для развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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