https://sputnik-georgia.ru/20230213/geninspektsiya-minkultury-zabrala-iz-rezidentsii-prezidenta-gruzii-pyat-kartin-274832726.html

Генинспекция Минкультуры забрала из резиденции президента Грузии пять картин

Генинспекция Минкультуры забрала из резиденции президента Грузии пять картин

Ответственность за сохранность работ в резиденции президента была на советнике Саломе Зурабишвили в сфере культуры 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T18:14+0400

2023-02-13T18:14+0400

2023-02-13T18:19+0400

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культура

свимон дадиани

саломе зурабишвили

дворец искусства

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Пять работ грузинского художника Свимона Дадиани вернулись из резиденции президента Грузии во Дворец искусств, после того как эксперты обнаружили повреждение на одной из них, сказал заместитель начальника генеральной инспекции министерства культуры, спорта и молодежи Грузии Кахабер Чумбадзе. По его словам, в резиденции президента (Дворец Орбелиани) полотна находились с 2020 года. Президент Саломе Зурабишвили попросила предоставить их на временную выставку. Согласно документам, срок составлял два года, которые истекли в декабре 2022 года. В начале 2023 года из администрации президента поступило письмо о продлении выставки.По его словам, осмотр, согласно правилам, провели представители Дворца искусств и обнаружили, что у одной картины повреждение в виде надрыва, а на двух есть отслоения.Для выяснения причин повреждения будет проведено исследование. По словам Чумбадзе, причины повреждения могут быть самыми банальными, например, из-за транспортировки картин. При этом замначальника генинспекции Минкульта отметил, что, согласно акту приемки-сдачи, ответственность за сохранность работ в резиденции президента была на советнике президента в сфере культуры Коте Нацвлиашвили, который подписал документ. Биография Свимона ДадианиСвимону Дадиани было всего пять лет, когда в 1921 году он вместе с родителями, а также братьями и сестрами, покинул Грузию. Художественное образование Свимон сначала получил в Париже, а позже в США, где и остался жить после учебы.В период Второй мировой войны Дадиани сражался против немецких фашистов в Европе, в составе действующих десантных войск США. Ушел из жизни в 1974 году в Сан-Франциско.В выставочных залах США перманентно выставлялись скульптуры и живописные полотна Свимона Дадиани. А одна из его резонансных выставок "Черный торс" в 1953 году была удостоена Чрезвычайной премии современного искусства и живописи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, свимон дадиани, саломе зурабишвили , дворец искусства, министерство культуры, спорта и молодежи грузии