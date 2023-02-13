https://sputnik-georgia.ru/20230213/morskaya-mina-vzorvalas-u-beregov-batumi---smi-274835650.html

Морская мина взорвалась у берегов Батуми - СМИ

Морская мина взорвалась у берегов Батуми - СМИ

На месте происшествия мобилизованы представители МВД Грузии 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T19:05+0400

2023-02-13T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Взрыв прогремел в море, примерно в 25 метрах от набережной в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".По неподтвержденным данным, взорвалась морская мина. В результате взрыва никто не пострадал. Не было и повреждений. На месте мобилизованы представители МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, батуми, аджария, мвд грузии, взрыв