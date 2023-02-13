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Морская мина взорвалась у берегов Батуми - СМИ
Морская мина взорвалась у берегов Батуми - СМИ
На месте происшествия мобилизованы представители МВД Грузии 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T19:05+0400
2023-02-13T19:05+0400
2023-02-13T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Взрыв прогремел в море, примерно в 25 метрах от набережной в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".По неподтвержденным данным, взорвалась морская мина. В результате взрыва никто не пострадал. Не было и повреждений. На месте мобилизованы представители МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, батуми, аджария, мвд грузии, взрыв
происшествия, новости, грузия, батуми, аджария, мвд грузии, взрыв
Морская мина взорвалась у берегов Батуми - СМИ
19:05 13.02.2023 (обновлено: 19:07 13.02.2023)
На месте происшествия мобилизованы представители МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Взрыв прогремел в море, примерно в 25 метрах от набережной в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает телеканал "Рустави 2".
По неподтвержденным данным, взорвалась морская мина.
В результате взрыва никто не пострадал. Не было и повреждений.
На месте мобилизованы представители МВД Грузии.