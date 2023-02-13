https://sputnik-georgia.ru/20230213/regionalnoe-otdelenie-sluzhby-inspektsii-truda-otkrylos-v-batumi-274801963.html
Региональное отделение Службы инспекции труда открылось в Батуми
Региональное отделение Службы инспекции труда открылось в Батуми
Сотрудники Службы будут оказывать помощь жителям Аджарии как в плане безопасности труда, так и защиты трудовых прав 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T09:00+0400
2023-02-13T09:00+0400
2023-02-13T09:21+0400
грузия
новости
батуми
аджария
зураб азарашвили
торнике рижвадзе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23341/88/233418804_0:139:2673:1642_1920x0_80_0_0_bb0dded71479030b4d4b36a59cb443f7.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Жители Аджарии смогут получить консультации по защите трудовых прав работников в новом отделении Службы инспекции труда в Батуми, сообщили пресс-службе министерства оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. На открытии батумского офиса Службы инспекции труда присутствовали глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, заместитель министра Тамар Баркалая, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.В региональном отделении Службы инспекции труда трудоустроено 12 инспекторов, которые будут оказывать помощь местным жителям как в плане безопасности труда, так и защиты трудовых прав.Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>"А географическая доступность будет обеспечивать эффективное осуществление необходимых мер по всем видам нарушений, своевременное реагирование и превенцию", – говорится в сообщении ведомства.Как отметил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашивли, усиление инспекции труда и защита трудовых прав граждан является одним из приоритетов ведомства. Министр поблагодарил местные власти за поддержку.Новый филиал находится на улице Пиросмани. Помещение под офис было передано Службе инспекции труда правительством Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23341/88/233418804_148:0:2523:1781_1920x0_80_0_0_5fcabba56cb3c8046e6fcd5466b01cc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, батуми, аджария, зураб азарашвили, торнике рижвадзе, общество
грузия, новости, батуми, аджария, зураб азарашвили, торнике рижвадзе, общество
Региональное отделение Службы инспекции труда открылось в Батуми
09:00 13.02.2023 (обновлено: 09:21 13.02.2023)
Сотрудники Службы будут оказывать помощь жителям Аджарии как в плане безопасности труда, так и защиты трудовых прав
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Жители Аджарии смогут получить консультации по защите трудовых прав работников в новом отделении Службы инспекции труда в Батуми, сообщили пресс-службе министерства оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
На открытии батумского офиса Службы инспекции труда присутствовали глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, заместитель министра Тамар Баркалая, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.
В региональном отделении Службы инспекции труда трудоустроено 12 инспекторов, которые будут оказывать помощь местным жителям как в плане безопасности труда, так и защиты трудовых прав.
"А географическая доступность будет обеспечивать эффективное осуществление необходимых мер по всем видам нарушений, своевременное реагирование и превенцию", – говорится в сообщении ведомства.
Как отметил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашивли, усиление инспекции труда и защита трудовых прав граждан является одним из приоритетов ведомства. Министр поблагодарил местные власти за поддержку.
Новый филиал находится на улице Пиросмани. Помещение под офис было передано Службе инспекции труда правительством Аджарии.