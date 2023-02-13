https://sputnik-georgia.ru/20230213/regionalnoe-otdelenie-sluzhby-inspektsii-truda-otkrylos-v-batumi-274801963.html

Региональное отделение Службы инспекции труда открылось в Батуми

Региональное отделение Службы инспекции труда открылось в Батуми

Сотрудники Службы будут оказывать помощь жителям Аджарии как в плане безопасности труда, так и защиты трудовых прав 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Жители Аджарии смогут получить консультации по защите трудовых прав работников в новом отделении Службы инспекции труда в Батуми, сообщили пресс-службе министерства оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. На открытии батумского офиса Службы инспекции труда присутствовали глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, заместитель министра Тамар Баркалая, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.В региональном отделении Службы инспекции труда трудоустроено 12 инспекторов, которые будут оказывать помощь местным жителям как в плане безопасности труда, так и защиты трудовых прав.Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>"А географическая доступность будет обеспечивать эффективное осуществление необходимых мер по всем видам нарушений, своевременное реагирование и превенцию", – говорится в сообщении ведомства.Как отметил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашивли, усиление инспекции труда и защита трудовых прав граждан является одним из приоритетов ведомства. Министр поблагодарил местные власти за поддержку.Новый филиал находится на улице Пиросмани. Помещение под офис было передано Службе инспекции труда правительством Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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