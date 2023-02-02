https://sputnik-georgia.ru/20230202/plany-minzdrava-gruzii-na-2023-god--glavnoe-274506091.html

Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное

Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное

Бюджет министерства по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии на 2023 год 6,9... 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T20:23+0400

2023-02-02T20:23+0400

2023-02-02T20:23+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с главой Минздрава Зурабом Азарашвили и его заместителями для того, чтобы рассмотреть планы и приоритеты ведомства на 2023 год.В 2023 году запланировано: расширение списка медикаментов с референтными ценами, внедрение механизма (Managed Entry Agreements), предусматривающего прямой контракт с производителями дорогостоящих медикаментов, полный запуск работы лаборатории лекарств, улучшение льготного пакета медикаментов для хронических заболеванийКроме того, что в 2023 году запланировано провести скрининг гепатита С для более чем 590 тысячи человек. А к 2026 году планируется полное искоренение гепатита С в Грузии."Скорая помощь"В планах Минздрава в 2023 году и изменения в службе скорой неотложной помощи: запланировано создание отдельного направления по управлению инсультом, так называемый stoke unit. Согласно новшеству, на вызов будет прямо выезжать специализированная бригада.А также планируется приобретение 70 новых стандартных автомобилей "скорой помощи", в результате в автопарке не будет машин старше 5 лет.Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?>>В Батуми, Хуло, Кеда, Шуахеви (Аджария) и Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети) планируется строительство сервис-центров скорой помощи. Два новых сервис-центра появится в Тбилиси. В столице уже отремонтировано 12 сервис-центров.Для сотрудников службы скорой помощи увеличен страховой пакет с 23 до 60 лари.Начата работа над тем, чтобы диспетчерская программа присоединилась к программе Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи "112" для того, чтобы стало возможно определять менее приоритетные звонки. В таких случаях пациенты будут получать только телефонную консультацию. Согласно плану, такой сервис должен на 35% сократить количество вызовов и сделать службу более эффективной.БольницыМинистр также предоставил информацию о процессе строительства нового здания Тбилисской инфекционной больницы и его оснащении. В этом году также начнется полная реконструкция Республиканской больницы и Кутаисской клиники.Будет разработан план развития медицинского холдинга, появится гоcударственный сервис детской онкологии, а сервис диализа будет доступен в Хуло, Кварели и Цаленджихе.В 2022 году центры диализа открылись в Амбролуари, Ланчхути, Местиа, Тианети и Казбеги. В этом году также запланировано открытие 50 дополнительных кабинетов телемедицины.Кроме того, в этом году начнется ремонт около ста амбулаторий.Изменения в законеВ 2022 году парламент Грузии принял закон "О качестве и безопасности крови человека и ее компонентов". До 1 июля 2025 года в Грузии должен быть сформировано и оснащено специализированное центральное государственное учреждение и начата активная информационная кампания о безвозмездной донации.Министр также подчеркнул, что в первом квартале правительству на рассмотрение будут представлены следующие законопроекты: закон о пересадке органов человека, закон о пересадке тканей и клеток человека, закон об использовании вспомогательных репродуктивных технологий.Вынужденные переселенцы и социально незащищенныеНа встрече также были рассмотрены планы Агентства расселения вынужденно перемещенных лиц. По словам Азарашвили, в этом году дома для переселенцев будут активно строиться в пяти городах Грузии. В 2023 году будет закрыто несколько проблемных объектов, в которых проживают вынужденные переселенцы.Что касается Агентства соцобслуживания, в этом году запланирован ремонт 13 офисов, из них пять зданий удастся завершить в текущем году, а остальные – в 2024 году.Десятки семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Тбилиси>>В 2023 году также запланировано утверждение новой методологии целевой социальной программы, после чего в 2024 году поэтапно произойдет проверка социально незащищенных семей по новой методологии.Министр отметил, что успешно осуществляется программа трудоустройства на общественных работах. По его словам, в рамках программы в 2022 году были трудоустроены более 30 тысяч социально незащищенных семей. Согласно плану, в этом году будут трудоустроены 20 тысяч социально незащищенных граждан.Азарашвили также обсудил с главой правительства и процесс осуществления "Стратегии развития Грузии – видение 2030".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, минздрав, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили