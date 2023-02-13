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Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку
Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку
Бастующие сотрудники завода "Саирме" выдвинули пять требований, среди которых повышение зарплат 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T23:11+0400
2023-02-13T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники завода по производству минеральной воды "Саирме" объявили бессрочную забастовку до тех пор, пока не будут выполнены их требования - обеспечены достойные и безопасные условия труда, исправная работа завода и повышена зарплата.На акции протеста в понедельник около завода в Саирме протестующие потребовали повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, неисправны проводка, лифт, мокрые точки. Кроме того, на заводе нет отопления. По его словам, бастуют все сотрудники и предприятие парализовано. Руководство пытается заменить бастующих сотрудников другими людьми, чтобы работа продолжилась, но это не удается. Протестующие обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями ООО "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters).ООО "Саирме Минерал Вотерс" занимается производством и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом "Саирме", а также негазированной родниковой воды "Накадули". Продукция компании экспортируется в 17 стран, согласно данным на сайте компании. Первый завод по промышленному производству минеральной воды "Саирме" был открыт в 1944 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости
Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку
23:11 13.02.2023 (обновлено: 23:20 13.02.2023)
Бастующие сотрудники завода "Саирме" выдвинули пять требований, среди которых повышение зарплат
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники завода по производству минеральной воды "Саирме" объявили бессрочную забастовку до тех пор, пока не будут выполнены их требования - обеспечены достойные и безопасные условия труда, исправная работа завода и повышена зарплата.
На акции протеста в понедельник около завода в Саирме протестующие потребовали повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, неисправны проводка, лифт, мокрые точки. Кроме того, на заводе нет отопления.
"Несмотря на процесс медиации, не удалось прийти к соглашению, соответственно, произошла законная забастовка. Забастовка продолжится до тех пор, пока трудовые права трудоустроенных и другие справедливые требования не будут удовлетворены", - сказал председатель Профсоюза работников агрохозяйства, торговли и промышленности Грузии (LABOR) Георгий Диасамидзе.
По его словам, бастуют все сотрудники и предприятие парализовано. Руководство пытается заменить бастующих сотрудников другими людьми, чтобы работа продолжилась, но это не удается.
Протестующие обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями ООО "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters).
ООО "Саирме Минерал Вотерс" занимается производством и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом "Саирме", а также негазированной родниковой воды "Накадули". Продукция компании экспортируется в 17 стран, согласно данным на сайте
компании.
Первый завод по промышленному производству минеральной воды "Саирме" был открыт в 1944 году.