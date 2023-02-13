https://sputnik-georgia.ru/20230213/sotrudniki-zavoda-mineralnoy-vody-sairme-obyavili-zabastovku-274839694.html

Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку

Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку

Бастующие сотрудники завода "Саирме" выдвинули пять требований, среди которых повышение зарплат 13.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники завода по производству минеральной воды "Саирме" объявили бессрочную забастовку до тех пор, пока не будут выполнены их требования - обеспечены достойные и безопасные условия труда, исправная работа завода и повышена зарплата.На акции протеста в понедельник около завода в Саирме протестующие потребовали повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, неисправны проводка, лифт, мокрые точки. Кроме того, на заводе нет отопления. По его словам, бастуют все сотрудники и предприятие парализовано. Руководство пытается заменить бастующих сотрудников другими людьми, чтобы работа продолжилась, но это не удается. Протестующие обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями ООО "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters).ООО "Саирме Минерал Вотерс" занимается производством и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом "Саирме", а также негазированной родниковой воды "Накадули". Продукция компании экспортируется в 17 стран, согласно данным на сайте компании. Первый завод по промышленному производству минеральной воды "Саирме" был открыт в 1944 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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