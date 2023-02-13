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США призвали своих граждан покинуть Россию – реакция Кремля
США призвали своих граждан покинуть Россию – реакция Кремля
Посольство США предупредило обладателей двойного гражданства – американского и российского, что в России их могут подвергнуть мобилизации 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T15:28+0400
2023-02-13T15:28+0400
2023-02-13T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Обращение посольства США к американским гражданам покинуть и не посещать Россию не является новацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан и лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну.При этом он прокомментировал часть призыва, которая касается как граждан США, так и обладателей двойного гражданства – американского и российского."Те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть", – сказал Песков.Свой призыв покинуть Россию и не посещать ее посольство США аргументировала тем, что там американским гражданам могут "отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".Песков назвал причину отказа Украины от переговоров>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин
россия, новости, в мире, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин
США призвали своих граждан покинуть Россию – реакция Кремля
Посольство США предупредило обладателей двойного гражданства – американского и российского, что в России их могут подвергнуть мобилизации
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Обращение посольства США к американским гражданам покинуть и не посещать Россию не является новацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан и лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну.
"Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", – заявил Песков.
При этом он прокомментировал часть призыва, которая касается как граждан США, так и обладателей двойного гражданства – американского и российского.
"Те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть", – сказал Песков.
Свой призыв покинуть Россию и не посещать ее посольство США аргументировала тем, что там американским гражданам могут "отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.