https://sputnik-georgia.ru/20230213/u-merabishvili-net-moralnogo-prava-byt-v-aktivnoy-politike--papuashvili-274833275.html

У Мерабишвили нет морального права быть в активной политике – Папуашвили

У Мерабишвили нет морального права быть в активной политике – Папуашвили

У преступления есть как правовое, так и моральное измерение, считает Папуашвили 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T18:35+0400

2023-02-13T18:35+0400

2023-02-13T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Преступления, совершенные экс-премьером, бывшим главой МВД Грузии Вано Мерабишвили, не дают ему морального права заниматься активной политической деятельностью, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии "Единое Нацдвижение", поддерживает нового лидера партии Левана Хабеишвили, избранного 6 февраля. Накануне Мерабишвили дал первое после выборов интервью и заявил, что вскоре "Нацдвижение" перейдет на активные действия и добьется результатов. Поэтому, по словам Папуашвили, сейчас важно наблюдать за тем, насколько активные сторонники "Нацдвижения" будут отмежевываться от Мерабившили."Посмотрим, каких моральных принципов придерживаются сторонники, которых мы часто видим рядом с "Нацдвижением", имею в виду иностранных лоббистов и сторонников. Повторяю, одно дело подчиняться закону - да, он отбыл наказание перед законом - но это не освобождает его от моральной ответственности перед потерпевшими", - отметил он. Вано Мерабишвили является одним из архитекторов системы, основанной на угнетении человека, и здесь нечего драматизировать, подчеркнул Папуашвили. "Драматичным является сам факт, что человек, создавший в 21-м веке систему угнетения человека, которая начиналась с морального террора и слежки людей и заканчивалась пытками людей в учреждениях по исполнению наказаний, сегодня пытается закрепиться в политике", - заявил Папуашвили. Протесты и прессинг - Мерабишвили анонсировал активные действие "Нацдвижения">>Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году, организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. На свободу он вышел в феврале 2020 года и какое-то время провел за границей. В данный момент Мерабишвили не занимается активной политической деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, телави, кахети, вано мерабишвили, шалва папуашвили, леван хабеишвили