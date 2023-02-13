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У Мерабишвили нет морального права быть в активной политике – Папуашвили
У Мерабишвили нет морального права быть в активной политике – Папуашвили
У преступления есть как правовое, так и моральное измерение, считает Папуашвили 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T18:35+0400
2023-02-13T18:35+0400
2023-02-13T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Преступления, совершенные экс-премьером, бывшим главой МВД Грузии Вано Мерабишвили, не дают ему морального права заниматься активной политической деятельностью, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии "Единое Нацдвижение", поддерживает нового лидера партии Левана Хабеишвили, избранного 6 февраля. Накануне Мерабишвили дал первое после выборов интервью и заявил, что вскоре "Нацдвижение" перейдет на активные действия и добьется результатов. Поэтому, по словам Папуашвили, сейчас важно наблюдать за тем, насколько активные сторонники "Нацдвижения" будут отмежевываться от Мерабившили."Посмотрим, каких моральных принципов придерживаются сторонники, которых мы часто видим рядом с "Нацдвижением", имею в виду иностранных лоббистов и сторонников. Повторяю, одно дело подчиняться закону - да, он отбыл наказание перед законом - но это не освобождает его от моральной ответственности перед потерпевшими", - отметил он. Вано Мерабишвили является одним из архитекторов системы, основанной на угнетении человека, и здесь нечего драматизировать, подчеркнул Папуашвили. "Драматичным является сам факт, что человек, создавший в 21-м веке систему угнетения человека, которая начиналась с морального террора и слежки людей и заканчивалась пытками людей в учреждениях по исполнению наказаний, сегодня пытается закрепиться в политике", - заявил Папуашвили. Протесты и прессинг - Мерабишвили анонсировал активные действие "Нацдвижения">>Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году, организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. На свободу он вышел в феврале 2020 года и какое-то время провел за границей. В данный момент Мерабишвили не занимается активной политической деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, телави, кахети, вано мерабишвили, шалва папуашвили, леван хабеишвили
У Мерабишвили нет морального права быть в активной политике – Папуашвили
18:35 13.02.2023 (обновлено: 18:56 13.02.2023)
У преступления есть как правовое, так и моральное измерение, считает Папуашвили
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Преступления, совершенные экс-премьером, бывшим главой МВД Грузии Вано Мерабишвили, не дают ему морального права заниматься активной политической деятельностью, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии "Единое Нацдвижение", поддерживает нового лидера партии Левана Хабеишвили, избранного 6 февраля. Накануне Мерабишвили дал первое после выборов интервью и заявил, что вскоре "Нацдвижение" перейдет на активные действия и добьется результатов.
"Правда, он отбыл наказание перед законом, однако у преступления есть как правовое, так и моральное измерение, и те преступления, которые он совершил, никак не дают ему морального права быть в активной политике", - заявил Папуашвили журналистам.
Поэтому, по словам Папуашвили, сейчас важно наблюдать за тем, насколько активные сторонники "Нацдвижения" будут отмежевываться от Мерабившили.
"Посмотрим, каких моральных принципов придерживаются сторонники, которых мы часто видим рядом с "Нацдвижением", имею в виду иностранных лоббистов и сторонников. Повторяю, одно дело подчиняться закону - да, он отбыл наказание перед законом - но это не освобождает его от моральной ответственности перед потерпевшими", - отметил он.
Вано Мерабишвили является одним из архитекторов системы, основанной на угнетении человека, и здесь нечего драматизировать, подчеркнул Папуашвили.
"Драматичным является сам факт, что человек, создавший в 21-м веке систему угнетения человека, которая начиналась с морального террора и слежки людей и заканчивалась пытками людей в учреждениях по исполнению наказаний, сегодня пытается закрепиться в политике", - заявил Папуашвили.
Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку.
Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году, организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
На свободу он вышел в феврале 2020 года и какое-то время провел за границей. В данный момент Мерабишвили не занимается активной политической деятельностью.