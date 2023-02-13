https://sputnik-georgia.ru/20230213/vzryv-u-beregov-batumi---mvd-nachalo-rassledovanie-274837435.html

Взрыв у берегов Батуми - МВД начало расследование

Взрыв у берегов Батуми - МВД начало расследование

На месте мобилизованы спасатели, патрульная полиция и саперы 13.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту взрыва в море, близ набережной в курортном городе Батуми (Аджария), говорится в заявлении на сайте министерства. По версии СМИ, взорвалась морская мина. Взрыв прогремел в 25-30 метрах от берега. "Сразу послу получения сообщения (в центр "112" - ред.) на место явились сотрудники соответствующих структур министерства внутренних дел, в том числе пожарные-спасатели, представители патрульной полиции и криминальной полиции. Также на месте находятся саперы", - сказано в заявлении. МВД отметило, что принимаются все необходимые меры. Следствие ведется по части 1 статьи 229 "Перевозка (переноска), размещение, выстрел, взрыв взрывчатых или иных устройств или веществ, опасных для жизни или здоровья, совершенные с целью причинения смерти, нанесения тяжких телесных повреждений, причинения значительного имущественного вреда или других тяжких последствий".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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