https://sputnik-georgia.ru/20230213/vzryv-u-beregov-batumi---mvd-nachalo-rassledovanie-274837435.html
Взрыв у берегов Батуми - МВД начало расследование
Взрыв у берегов Батуми - МВД начало расследование
На месте мобилизованы спасатели, патрульная полиция и саперы 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T20:47+0400
2023-02-13T20:47+0400
2023-02-13T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту взрыва в море, близ набережной в курортном городе Батуми (Аджария), говорится в заявлении на сайте министерства. По версии СМИ, взорвалась морская мина. Взрыв прогремел в 25-30 метрах от берега. "Сразу послу получения сообщения (в центр "112" - ред.) на место явились сотрудники соответствующих структур министерства внутренних дел, в том числе пожарные-спасатели, представители патрульной полиции и криминальной полиции. Также на месте находятся саперы", - сказано в заявлении. МВД отметило, что принимаются все необходимые меры. Следствие ведется по части 1 статьи 229 "Перевозка (переноска), размещение, выстрел, взрыв взрывчатых или иных устройств или веществ, опасных для жизни или здоровья, совершенные с целью причинения смерти, нанесения тяжких телесных повреждений, причинения значительного имущественного вреда или других тяжких последствий".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, взрыв
происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, взрыв
Взрыв у берегов Батуми - МВД начало расследование
20:47 13.02.2023 (обновлено: 21:02 13.02.2023)
На месте мобилизованы спасатели, патрульная полиция и саперы
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту взрыва в море, близ набережной в курортном городе Батуми (Аджария), говорится в заявлении на сайте министерства.
По версии СМИ, взорвалась морская мина. Взрыв прогремел в 25-30 метрах от берега.
"Сразу послу получения сообщения (в центр "112" - ред.) на место явились сотрудники соответствующих структур министерства внутренних дел, в том числе пожарные-спасатели, представители патрульной полиции и криминальной полиции. Также на месте находятся саперы", - сказано в заявлении.
МВД отметило, что принимаются все необходимые меры.
Следствие ведется по части 1 статьи 229 "Перевозка (переноска), размещение, выстрел, взрыв взрывчатых или иных устройств или веществ, опасных для жизни или здоровья, совершенные с целью причинения смерти, нанесения тяжких телесных повреждений, причинения значительного имущественного вреда или других тяжких последствий".