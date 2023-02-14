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Байден назвал кандидата на пост нового посла США в Грузии
Байден назвал кандидата на пост нового посла США в Грузии
Данниган должна сменить Келли Дегнан, которая возглавляет американскую дипмиссию в Грузии с 2020 года 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T09:47+0400
2023-02-14T09:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Даннигана на пост чрезвычайного и полномочного посла страны в Грузии, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Робин Данниган – карьерный дипломат, по рангу советник-посланник. В настоящее время занимает должность заместителя помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе в Бюро по делам Европы и Евразии.До этого она занимала должность временного поверенного в делах и заместителя главы миссии в посольстве США в Австрии.Ранее она была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов. "Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева&gt;&gt;Кроме того, она работала в посольствах СЩА во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. В Грузии Данниган должна сменить Келли Дегнан, которая возглавляет американскую дипмиссию с 2020 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, сша, тбилиси, джо байден, келли дегнан
новости, грузия, политика, сша, тбилиси, джо байден, келли дегнан

Байден назвал кандидата на пост нового посла США в Грузии

09:47 14.02.2023
© photo: Sputnik / Alex TikhomirovФлаги Грузии и США
Флаги Грузии и США - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2023
© photo: Sputnik / Alex Tikhomirov
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Данниган должна сменить Келли Дегнан, которая возглавляет американскую дипмиссию в Грузии с 2020 года
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Даннигана на пост чрезвычайного и полномочного посла страны в Грузии, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Робин Данниган – карьерный дипломат, по рангу советник-посланник. В настоящее время занимает должность заместителя помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе в Бюро по делам Европы и Евразии.
До этого она занимала должность временного поверенного в делах и заместителя главы миссии в посольстве США в Австрии.
Ранее она была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов.
"Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева>>
Кроме того, она работала в посольствах СЩА во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.
В Грузии Данниган должна сменить Келли Дегнан, которая возглавляет американскую дипмиссию с 2020 года.
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