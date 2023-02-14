https://sputnik-georgia.ru/20230214/bayden-nazval-kandidata-na-post-novogo-posla-ssha-v-gruzii-274842259.html

Байден назвал кандидата на пост нового посла США в Грузии

Байден назвал кандидата на пост нового посла США в Грузии

Данниган должна сменить Келли Дегнан, которая возглавляет американскую дипмиссию в Грузии с 2020 года 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T09:47+0400

2023-02-14T09:47+0400

2023-02-14T09:47+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Даннигана на пост чрезвычайного и полномочного посла страны в Грузии, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Робин Данниган – карьерный дипломат, по рангу советник-посланник. В настоящее время занимает должность заместителя помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе в Бюро по делам Европы и Евразии.До этого она занимала должность временного поверенного в делах и заместителя главы миссии в посольстве США в Австрии.Ранее она была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов. "Молчание – знак согласия" – посла США в Грузии призвали отреагировать на заявление Киева>>Кроме того, она работала в посольствах СЩА во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. В Грузии Данниган должна сменить Келли Дегнан, которая возглавляет американскую дипмиссию с 2020 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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