https://sputnik-georgia.ru/20230214/budet-li-svyaschennyy-sinod-obsuzhdat-vopros-saakashvili-274856849.html

Священный Синод обсуждает вопрос Саакашвили?

Священный Синод обсуждает вопрос Саакашвили?

Что именно обсуждается в ходе Синода, не уточняется 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T14:14+0400

2023-02-14T14:14+0400

2023-02-14T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Вопрос осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не будет рассмотрен на заседании Священного Синода, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе. Спустя два года Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II созвал Священный Синод, заседание которого проходит в эти минуты в Патриархии. Последнее заседание Синода состоялось 11 февраля 2021 года. Что именно будут обсуждать на заседании, не уточняется. Не собирается поднимать вопрос Саакашвили на заседании Синода митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили, так как не видит в этом никакого смысла. "Ни в коем случае. Потому что мы должны быть ориентированы на результат", – заявил Пачуашвили в эфире телеканала "ТВ Пирвели". Владыка приводит в качестве примера протоиерея Георгия Мамаладзе, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили не учла просьбу об его помиловании. Мамаладзе был осужден в Грузии на 9 лет лишения свободы за попытку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили с использованием цианида. Зурабишвили на прошлой неделе заявила, что, учитывая заявления Саакашвили и его отказ признать и раскаяться в преступлениях, ожидается, что в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и репутации страны и ее европейских перспектив. При этом она добавила, что в случае помилования Саакашвили не выйдет на свободу, так как он проходит обвиняемым еще по трем делам. Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. "Нацдвижение" объявило бойкот и пригрозило властям Грузии лишением покоя>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. На последнем судебном заседании по делу юрист Специальной пенитенциарной службы Минюста заявил, что свидетели защиты как грузинские, так и зарубежные эксперты, утверждая в суде, что Саакашвили тяжело болен, не смогли привести должные аргументы и доказательства. И это порождает вопросы касательно объективности и добросовестности специалистов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, украина, ахалкалаки, кумурдо, михаил саакашвили, георгий мамаладзе, андрия джагмаидзе, священный синод, специальная пенитенциарная служба