https://sputnik-georgia.ru/20230207/natsdvizhenie-obyavilo-boykot-i-prigrozilo-vlastyam-gruzii-lisheniem-pokoya-274649179.html

"Нацдвижение" объявило бойкот и пригрозило властям Грузии лишением покоя

"Нацдвижение" объявило бойкот и пригрозило властям Грузии лишением покоя

Вечером акция протеста пройдет у здания правительства Грузии в Тбилиси 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T14:47+0400

2023-02-07T14:47+0400

2023-02-07T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" обвинила власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалась от работы в парламенте. Накануне Тбилисский горсуд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Новый глава политсовета "Нацдвижения", депутат Леван Бежашвили заявил, что Саакашвили является жертвой пыток, бесчеловечного обращения и имеет место его умышленное убийство. Решение коллег не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия. "Временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным в данном случае. Если партия остается в парламенте, тогда депутаты должны бороться внутри здания и создавать дискомфорт", – написал Мелия в соцсети. Турбулентность в ЕНД: оппозиционеры отказываются от членства в политсовете>>Если же, по его словам, партия покидает парламент, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента. "Находясь в режиме бойкота, мы создаем комфорт лишь для правительственной партии", – написал Мелия.От слов к действиямСторонник радикальных действий, депутат парламента Леван Хабеишвили 6 февраля, то есть на второй же день после съезд "Нацдвижения" и его утверждения на пост председателем партии, объявил режим чрезвычайного положения в партии. Поздно вечером 6 февраля, вскоре после объявления решения суда по Саакашвили, члены и сторонники "Нацдвижения" отправились митинговать к дому премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Теневое правление и автократия: Мелия рассказал об "удивительной демократии" в ЕНД>>"У высокопоставленных должностных лиц больше не будет покоя и спокойной жизни", – заявил Хабеишвили. По его словам, отныне акции будут проходить ежедневно, эпицентром протеста будет Тбилиси. Во вторник оппозиционеры намерены собраться у здания правительства. Легитимация под вопросомСъезд "Нацдвижения" состоялся в ускоренном порядке. Как пояснил Хабеишвили, который получил большинство голосов на внутрипартийных выборах, это было необходимо, чтобы партия как можно быстрее смогла продолжить функционировать и этому не препятствовала бюрократия. Все это оказалось неприятным сюрпризом для многих членов "Нацдвижения", в том числе авторитетных. Избрание руководства партии без электронного голосования настолько возмутило Эку Херхеулидзе, Акакия Минашвили и Георгия Киртадзе, что они отказались входить в состав политсовета. Несколько членов "Нацдвижения" покинули посты в партии>>Бывшего председателя партии Ники Мелия, который набрал на состоявшихся в конце января выборах 40% голосов, в списке членов политсовета вообще не оказалось. Зато места в политсовете достались людям "по заслугам" – это такая квота, которую придумала команда победителя – Левана Хабеишвили (52,5%).Леван Хабеишвили поддерживают те, кто стоял у истоков "Нацдвижения" и был в числе самых влиятельных фигур периода президентства Саакашвили, – экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, которого нет в стране. Последнего представители правящей "Грузинской мечты" называют олигархом и реальным руководителем "Нацдвижения". О теневом управлении заявил и Мелия. По его словам, по решению нескольких человек, стоящих за кулисами, фактически упразднили выборы политсовета "Нацдвижения" и даже формально не оповестили об этом действующий до марта политсовет.Раскол в ЕНДО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили заявили о пассивности "Нацдвижения" после ареста экс-президента.Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.После того, как разногласия в "Нацдвижении" достигли пика, было принято решение переизбрать председателя. По мере приближения даты выборов конфликт в партии только нарастал, и в итоге члены "Нацдвижения" раскололись на два лагеря. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ника мелия, леван бежашвили