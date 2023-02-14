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Глава МИД Армении посетит Турцию
Глава МИД Армении посетит Турцию
Предстоящий визит главы МИД Армении в Турцию станет вторым за год 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T22:32+0400
2023-02-14T22:32+0400
2023-02-14T22:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 февраля отбудет в Турцию, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МИД. Глава МИД встретится с армянской спасательной группой, осуществляющей поисково-спасательные работы в городе Адыяман, пострадавшем от землетрясения.В Анкаре министр иностранных дел Армении проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.Предстоящая поездка станет вторым визитом Мирзояна в Турцию за год. В марте 2022 года он принял участие в дипломатическом форуме в Анталье, где также провел переговоры с Чавушоглу.Новая группа грузинских спасателей отправилась в Турцию для помощи пострадавшим>>По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 35,4 тысячи человек, пострадали более 80 тысяч. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. Среди погибших обнаружены тела пятерых граждан Грузии.По словам президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана, землетрясения 6 февраля по количеству погибших стали самой разрушительной природной катастрофой в истории стран, превзойдя землетрясение 1939 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, турция, армения, арарат мирзоян, мевлют чавушоглу, землетрясение в турции 2023
новости, в мире, турция, армения, арарат мирзоян, мевлют чавушоглу, землетрясение в турции 2023
Глава МИД Армении посетит Турцию
Предстоящий визит главы МИД Армении в Турцию станет вторым за год
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 февраля отбудет в Турцию, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на МИД.
Глава МИД встретится с армянской спасательной группой, осуществляющей поисково-спасательные работы в городе Адыяман, пострадавшем от землетрясения.
В Анкаре министр иностранных дел Армении проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Предстоящая поездка станет вторым визитом Мирзояна в Турцию за год. В марте 2022 года он принял участие в дипломатическом форуме в Анталье, где также провел переговоры с Чавушоглу.
По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 35,4 тысячи человек, пострадали более 80 тысяч. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. Среди погибших обнаружены тела пятерых граждан Грузии.
По словам президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана, землетрясения 6 февраля по количеству погибших стали самой разрушительной природной катастрофой в истории стран, превзойдя землетрясение 1939 года.