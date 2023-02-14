https://sputnik-georgia.ru/20230214/novaya-gruppa-gruzinskikh-spasateley-otpravilas-v-turtsiyu-dlya-pomoschi-postradavshim-274881711.html

Грузия отправила новую группу спасателей в Турцию

Грузия отправила новую группу спасателей в Турцию

В первые дни после землетрясения в Турции Грузия отправила в страну 100 грузинских спасателей 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T22:10+0400

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землетрясение в турции 2023

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии отправила в Турцию группу спасателей из 85 человек, которые сменят своих коллег, находящихся там с первых дней после разрушительного землетрясения. Первая группа грузинских спасателей из 60 человек по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили была отправлена в Турцию 7 февраля, уже 8 февраля к ним присоединилась еще одна группа из 40 человек. Грузинские спасатели работают в двух секторах города Адыяман, их работа координируется с местным оперативным центром управления.По данным службы по управлению ЧС, новая группа спасателей сменит основной состав спасателей, на месте останутся руководители действующего штаба и специализированные спасатели. Правительство Грузии отправило гуманитарную помощь Турции>>Новая группа укомплектована спасателями, прошедшими переподготовку для осуществления спасательных мероприятий и ликвидаций последствий землетрясения. Грузинские спасатели работают в двух секторах города Адыяман, их работа координируется с местным оперативным центром управления. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 35,4 тысячи человек, пострадали более 80 тысяч. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. Среди погибших обнаружены тела пятерых граждан Грузии. По словам президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана, землетрясения 6 февраля по количеству погибших стали самой разрушительной природной катастрофой в истории стран, превзойдя землетрясение 1939 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясение в турции 2023, грузия, новости