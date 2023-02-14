https://sputnik-georgia.ru/20230214/gruzinskiy-basketbolist-prodolzhit-igrat-v-nba-274852901.html
Грузинский баскетболист продолжит играть в NBA
Грузинский баскетболист продолжит играть в NBA
Недавно 23-летний Битадзе покинул команду "Индиана Пэйсерс" 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T16:40+0400
2023-02-14T16:40+0400
2023-02-14T16:40+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
нба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24565/00/245650083_0:126:2049:1278_1920x0_80_0_0_ec846984a90fce64d1b7c43e1b953152.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Центровой сборной Грузии Гога Битадзе остается в NBA – подписан новый контракт с "Орландо Мэджик". Из-за политики "Орландо" подробности контракта пока неизвестны. Недавно 23-летний Битадзе покинул команду "Индиана Пэйсерс". Он пользовался статусом свободного агента, чем и воспользовался "Орландо". В этом сезоне грузинский центровой провел 21 игру, набирая в среднем 3,3 очка и 2,3 подбора за 9,6 минуты. В 2019 году Битадзе стал играть за "Индиану Пэйсерс". С тех пор Гога провел 170 игр в NBA (21 в стартовом составе).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24565/00/245650083_88:0:1959:1403_1920x0_80_0_0_050288228303a2c8d9c300bef90e7bf0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, нба
спорт, грузия, новости, тбилиси, нба
Грузинский баскетболист продолжит играть в NBA
Недавно 23-летний Битадзе покинул команду "Индиана Пэйсерс"
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Центровой сборной Грузии Гога Битадзе остается в NBA – подписан новый контракт с "Орландо Мэджик".
Из-за политики "Орландо" подробности контракта пока неизвестны.
Недавно 23-летний Битадзе покинул команду "Индиана Пэйсерс". Он пользовался статусом свободного агента, чем и воспользовался "Орландо".
В этом сезоне грузинский центровой провел 21 игру, набирая в среднем 3,3 очка и 2,3 подбора за 9,6 минуты.
В 2019 году Битадзе стал играть за "Индиану Пэйсерс". С тех пор Гога провел 170 игр в NBA (21 в стартовом составе).