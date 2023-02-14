https://sputnik-georgia.ru/20230214/gruzinskiy-basketbolist-prodolzhit-igrat-v-nba-274852901.html

Грузинский баскетболист продолжит играть в NBA

Грузинский баскетболист продолжит играть в NBA

Недавно 23-летний Битадзе покинул команду "Индиана Пэйсерс" 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Центровой сборной Грузии Гога Битадзе остается в NBA – подписан новый контракт с "Орландо Мэджик". Из-за политики "Орландо" подробности контракта пока неизвестны. Недавно 23-летний Битадзе покинул команду "Индиана Пэйсерс". Он пользовался статусом свободного агента, чем и воспользовался "Орландо". В этом сезоне грузинский центровой провел 21 игру, набирая в среднем 3,3 очка и 2,3 подбора за 9,6 минуты. В 2019 году Битадзе стал играть за "Индиану Пэйсерс". С тех пор Гога провел 170 игр в NBA (21 в стартовом составе).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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