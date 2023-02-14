https://sputnik-georgia.ru/20230214/khorosho-splanirovano---chitateli-sputnik-otvetili-pochemu-tak-dolgo-razyskivali-esebua-274880388.html

"Хорошо спланировано" - читатели Sputnik ответили, почему так долго разыскивали Эсебуа

"Хорошо спланировано" - читатели Sputnik ответили, почему так долго разыскивали Эсебуа

Правоохранители искали обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" больше двух лет, глава МВД называл его поимку "делом чести" для министерства 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T21:41+0400

2023-02-14T21:41+0400

2023-02-14T21:41+0400

грузия

новости

происшествия

"банк грузии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824990_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_4f95e2bf09d4382618abed47867bfc4e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считает, что Бадри Эсебуа, обвиняемого в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, разыскивали более двух лет, так как его преступление было тщательно спланировано - так ответили 47,4% участников опроса.Эсебуа, обвиняемый в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, был задержан 8 февраля 2023 года в селе Джихашкари в регионе Самегрело - Земо Сванети. Отвечая на вопрос "Почему обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" Бадри Эсебуа разыскивали более двух лет", 37,1% опрошенных ответили, что расследование было неэффективным, 15,5% не знают, с чем связано.Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме>>По делу об ограблении банка Эсебуа предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.Кроме того, после задержания ему предъявили еще одно обвинение, также связанное с оружием, - его незаконное приобретении и хранении.Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, "банк грузии"