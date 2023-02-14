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"Хорошо спланировано" - читатели Sputnik ответили, почему так долго разыскивали Эсебуа
"Хорошо спланировано" - читатели Sputnik ответили, почему так долго разыскивали Эсебуа
Правоохранители искали обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" больше двух лет, глава МВД называл его поимку "делом чести" для министерства 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T21:41+0400
2023-02-14T21:41+0400
2023-02-14T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считает, что Бадри Эсебуа, обвиняемого в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, разыскивали более двух лет, так как его преступление было тщательно спланировано - так ответили 47,4% участников опроса.Эсебуа, обвиняемый в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, был задержан 8 февраля 2023 года в селе Джихашкари в регионе Самегрело - Земо Сванети. Отвечая на вопрос "Почему обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" Бадри Эсебуа разыскивали более двух лет", 37,1% опрошенных ответили, что расследование было неэффективным, 15,5% не знают, с чем связано.Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме>>По делу об ограблении банка Эсебуа предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.Кроме того, после задержания ему предъявили еще одно обвинение, также связанное с оружием, - его незаконное приобретении и хранении.Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, "банк грузии"
"Хорошо спланировано" - читатели Sputnik ответили, почему так долго разыскивали Эсебуа
Правоохранители искали обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" больше двух лет, глава МВД называл его поимку "делом чести" для министерства
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия считает, что Бадри Эсебуа, обвиняемого в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, разыскивали более двух лет, так как его преступление было тщательно спланировано - так ответили 47,4% участников опроса.
Эсебуа, обвиняемый в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, был задержан 8 февраля 2023 года в селе Джихашкари в регионе Самегрело - Земо Сванети.
Отвечая на вопрос "Почему обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" Бадри Эсебуа разыскивали более двух лет", 37,1% опрошенных ответили, что расследование было неэффективным, 15,5% не знают, с чем связано.
По делу об ограблении банка Эсебуа предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.
Кроме того, после задержания ему предъявили еще одно обвинение, также связанное с оружием, - его незаконное приобретении и хранении.
Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.