https://sputnik-georgia.ru/20230214/mediki-proveli-aktsiyu-protesta-u-zdaniya-minzdrava-gruzii-274876529.html

Медики провели акцию протеста у здания Минздрава Грузии

Медики провели акцию протеста у здания Минздрава Грузии

Профсоюз сфер здравоохранения и обслуживания требует создания рабочей группы для решения накопившихся проблем 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T18:40+0400

2023-02-14T18:40+0400

2023-02-14T19:22+0400

грузия

общество

"сеть солидарности"

новости

тбилиси

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0e/274860527_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_99254641f30d92801a69c9988ae2ffbb.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Психиатры, психологи, медсестры, массажисты, поведенческие терапевты и другие специалисты, работающие в рамках подпрограммы раннего развития детей и абилитации/реабилитации провели акцию протеста у здания министерства здравоохранения в Тбилиси. Протестующие потребовали улучшения условий труда, в том числе возмещения расходов на дорогу до пациентов, и достойной зарплаты. Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Мы устали ждать ответа и милостыни", "Требуем страховку", "Достойная зарплата". "Мы требуем создать рабочую группу, пусть с нами встретятся, мы готовы к переговорам, однако если требования этих служащих не будут удовлетворены, то не исключаю забастовку, они прекратят работу, пока их условия не станут достойными", - заявил юрист профсоюзов сфер здравоохранения и обслуживания "Сеть солидарности" Давид Омсарашвили. "Мы делаем максимум" - глава Минздрава о протесте сотрудников скорой помощи>>Участники акции внесли в Минздрав заявление с их требованиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, "сеть солидарности", новости, тбилиси, минздрав