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Молодая жительница Грузии убила женщину из-за денег
Молодая жительница Грузии убила женщину из-за денег
Сообщается, что преступление произошло из-за денег, однако другие подробности неизвестны 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T12:44+0400
2023-02-14T12:44+0400
2023-02-14T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинская полиция сообщила об убийстве в городе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) на западе страны – женщина убила женщину из-за денег, после чего сдалась полиции.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", 30-летняя гражданка нанесла смертельные ранения холодным оружием 50-летней женщине. Жертву нашли на улице прохожие. Следствие идет по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. О других деталях происшествия не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, самегрело-земо сванети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, самегрело-земо сванети
Молодая жительница Грузии убила женщину из-за денег
12:44 14.02.2023 (обновлено: 12:58 14.02.2023)
Сообщается, что преступление произошло из-за денег, однако другие подробности неизвестны
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинская полиция сообщила об убийстве в городе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) на западе страны – женщина убила женщину из-за денег, после чего сдалась полиции.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", 30-летняя гражданка нанесла смертельные ранения холодным оружием 50-летней женщине. Жертву нашли на улице прохожие.
Следствие идет по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
О других деталях происшествия не сообщается.