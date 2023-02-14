https://sputnik-georgia.ru/20230214/molodaya-zhitelnitsa-gruzii-ubila-zhenschinu-iz-za-deneg-274851183.html

Молодая жительница Грузии убила женщину из-за денег

Молодая жительница Грузии убила женщину из-за денег

Сообщается, что преступление произошло из-за денег, однако другие подробности неизвестны 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T12:44+0400

2023-02-14T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинская полиция сообщила об убийстве в городе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) на западе страны – женщина убила женщину из-за денег, после чего сдалась полиции.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", 30-летняя гражданка нанесла смертельные ранения холодным оружием 50-летней женщине. Жертву нашли на улице прохожие. Следствие идет по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. О других деталях происшествия не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, самегрело-земо сванети