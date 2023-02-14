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Непогода в Грузии продлится до конца месяца – прогноз синоптиков
Непогода в Грузии продлится до конца месяца – прогноз синоптиков
Осадки начнут постепенно прекращаться с 18 февраля 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T10:57+0400
2023-02-14T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца, сообщила одна из главных синоптиков страны Светлана Ниорадзе.По ее словам, в Западной Грузии ночью с 14 на 15 февраля ожидаются самые сильные морозы.По ее словам, снег ожидается и в Восточной Грузии – Гори, Шида Картли и высокогорье. В Восточной Грузии во второй половине дня усилится ветер, который может достичь скорости 20-25 км/ч. В Тбилиси ожидается небольшой снег, погода будет, в основном, без осадков. После 18 февраля температура постепенно поднимется и осадки потихоньку прекратятся, подчеркнула Ниорадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия
Непогода в Грузии продлится до конца месяца – прогноз синоптиков
10:57 14.02.2023 (обновлено: 12:47 14.02.2023)
Осадки начнут постепенно прекращаться с 18 февраля
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца, сообщила одна из главных синоптиков страны Светлана Ниорадзе.
По ее словам, в Западной Грузии ночью с 14 на 15 февраля ожидаются самые сильные морозы.
"С сегодняшнего дня ожидается распространение холодных и влажных масс воздуха. Сильный снегопад на западе уже начался. Помимо побережья, сейчас везде снег: в Зугдиди, Кутаиси, Зестафони, в горных и высокогорных регионах, само собой", – заявила Ниорадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
По ее словам, снег ожидается и в Восточной Грузии – Гори, Шида Картли и высокогорье. В Восточной Грузии во второй половине дня усилится ветер, который может достичь скорости 20-25 км/ч.
В Тбилиси ожидается небольшой снег, погода будет, в основном, без осадков.
После 18 февраля температура постепенно поднимется и осадки потихоньку прекратятся, подчеркнула Ниорадзе.