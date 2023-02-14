https://sputnik-georgia.ru/20230214/nepogoda-v-gruzii-prodlitsya-do-kontsa-mesyatsa---prognoz-sinoptikov-274849803.html

Непогода в Грузии продлится до конца месяца – прогноз синоптиков

Непогода в Грузии продлится до конца месяца – прогноз синоптиков

Осадки начнут постепенно прекращаться с 18 февраля 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T10:57+0400

2023-02-14T10:57+0400

2023-02-14T12:47+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

восточная грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264005144_1:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_2bcd9e438bbe48d786c4c00daa213eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца, сообщила одна из главных синоптиков страны Светлана Ниорадзе.По ее словам, в Западной Грузии ночью с 14 на 15 февраля ожидаются самые сильные морозы.По ее словам, снег ожидается и в Восточной Грузии – Гори, Шида Картли и высокогорье. В Восточной Грузии во второй половине дня усилится ветер, который может достичь скорости 20-25 км/ч. В Тбилиси ожидается небольшой снег, погода будет, в основном, без осадков. После 18 февраля температура постепенно поднимется и осадки потихоньку прекратятся, подчеркнула Ниорадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия