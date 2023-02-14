https://sputnik-georgia.ru/20230214/pravitelstvo-gruzii-otpravilo-gumanitarnuyu-pomosch-turtsii-274852212.html

Правительство Грузии отправило гуманитарную помощь Турции

Правительство Грузии отправило гуманитарную помощь Турции

Гуманитарный груз состоит из предметов первой медицинской помощи 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правительство Грузии отправило более 100 тонн гуманитарной помощи в Турцию, говорится в сообщении Минздрава страны. По решению премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, из Резервного фонда правительства для оказания гуманитарной помощи Турции выделен один миллион лари (374,5 тысячи долларов). Гуманитарный груз состоит из предметов первой медицинской помощи, медикаментов, медицинского оснащения, детского питания, теплой одежды, униформ, палаток, генераторов, спальных мешков, консервов и т. д. Мобилизацию гуманитарной помощи обеспечило министерство здравоохранения страны. Часть груза была мобилизована как из запасов министерства обороны, так и Минздрава. В настоящее время в Турции находятся 100 грузинских спасателей, в том числе кинологи, которые уже спасли из-под завалов трех человек. У группы спасателей с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроги, машина связи. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 31,6 тысячи человек. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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