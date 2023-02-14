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Облава на наркоторговцев: на окраине Тбилиси проходит спецоперация
Облава на наркоторговцев: на окраине Тбилиси проходит спецоперация
Грузинские правоохранители проводят обыск сразу нескольких домов 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T11:41+0400
2023-02-14T11:41+0400
2023-02-14T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты в поселке Поничала на окраине Тбилиси – предположительно, дело касается реализации наркотиков.Как сообщает телеканал "Рустави 2", грузинские правоохранители проводят обыск сразу нескольких домов. Остальные детали спецоперации пока неизвестны. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики". Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, европа
грузия, новости, происшествия, тбилиси, европа
Облава на наркоторговцев: на окраине Тбилиси проходит спецоперация
11:41 14.02.2023 (обновлено: 11:58 14.02.2023)
Грузинские правоохранители проводят обыск сразу нескольких домов
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты в поселке Поничала на окраине Тбилиси – предположительно, дело касается реализации наркотиков.
Как сообщает телеканал "Рустави 2
", грузинские правоохранители проводят обыск сразу нескольких домов.
Остальные детали спецоперации пока неизвестны.
На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".
Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения.