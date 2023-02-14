https://sputnik-georgia.ru/20230214/oblava-narkotorgovtsev-na-okraine-tbilisi-prokhodit-spetsoperatsiya-274852028.html

Облава на наркоторговцев: на окраине Тбилиси проходит спецоперация

Облава на наркоторговцев: на окраине Тбилиси проходит спецоперация

Грузинские правоохранители проводят обыск сразу нескольких домов 14.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты в поселке Поничала на окраине Тбилиси – предположительно, дело касается реализации наркотиков.Как сообщает телеканал "Рустави 2", грузинские правоохранители проводят обыск сразу нескольких домов. Остальные детали спецоперации пока неизвестны. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики". Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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