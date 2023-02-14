https://sputnik-georgia.ru/20230214/shtraf-za-povrezhdenie-infrastruktury-v-obschestvennykh-mestakh-vvodyat-v-gruzii-274882745.html

Штраф за повреждение инфраструктуры в общественных местах вводят в Грузии

Штраф за повреждение инфраструктуры в общественных местах вводят в Грузии

Размер штрафа, согласно поправкам, составит 300 лари 14.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, предполагающих введение штрафа за повреждение инфраструктуры в парках и подземных переходах. Согласно поправкам умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов).Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года>>Если вышеуказанные нарушение будет совершено повторно? наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней. Причиной принятия таких мер автор законопроекта, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили называет усовершенствование закона. На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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