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Штраф за повреждение инфраструктуры в общественных местах вводят в Грузии
Штраф за повреждение инфраструктуры в общественных местах вводят в Грузии
Размер штрафа, согласно поправкам, составит 300 лари 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T23:00+0400
2023-02-14T23:00+0400
2023-02-14T23:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, предполагающих введение штрафа за повреждение инфраструктуры в парках и подземных переходах. Согласно поправкам умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов).Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 января 2023 года>>Если вышеуказанные нарушение будет совершено повторно? наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней. Причиной принятия таких мер автор законопроекта, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили называет усовершенствование закона. На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, парламент грузии
Штраф за повреждение инфраструктуры в общественных местах вводят в Грузии
23:00 14.02.2023 (обновлено: 23:10 14.02.2023)
Размер штрафа, согласно поправкам, составит 300 лари
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, предполагающих введение штрафа за повреждение инфраструктуры в парках и подземных переходах.
Согласно поправкам
умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов).
Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта.
Если вышеуказанные нарушение будет совершено повторно? наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней.
Причиной принятия таких мер автор законопроекта, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили называет усовершенствование закона.
На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.