https://sputnik-georgia.ru/20230214/skandal-v-natsionalnoy-galeree-privel-k-prezhdevremennomu-zakrytiyu-vystavki--274878748.html

Скандал в Национальной галерее привел к преждевременному закрытию выставки

Скандал в Национальной галерее привел к преждевременному закрытию выставки

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Национальная галерея Грузии сообщила, что из-за инцидента с художником Сандро Сулаберидзе, который снял свою работу со стены музея и... 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T20:20+0400

2023-02-14T20:20+0400

2023-02-14T20:24+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

национальная галерея им. д.шеварднадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23445/45/234454540_0:36:1000:599_1920x0_80_0_0_8302ba62ee0650b4e7d7ac181a822996.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Национальная галерея Грузии сообщила, что из-за инцидента с художником Сандро Сулаберидзе, который снял свою работу со стены музея и оставил на ее месте надпись спрей-краской, выставка "Автопортрет у зеркала" завершится раньше запланированного. Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", одним из участников которой стал Сулаберидзе, объединила работы 41 художника, созданные в период с XIX века по сей день, началась 4 февраля и должна была продлиться до 12 марта, однако завершится 20 февраля."После того, как художник Сандро Сулаберидзе повредил стену в выставочном зале, снял свою картину и унес ее без согласования, восемь художников также захотели снять свои работы с выставки, что согласно договору, подписанному между культурным центром "Атинати" и Национальной галереей, невозможно", - говорится в сообщении музея. Арестуют или нет художника, чей поступок обсуждают президент Грузии и депутаты парламента>>Несмотря на это, Национальная галерея предлагает выход для всех художников – завершить выставку раньше запланированного и открыть уже следующую экспозицию. В завершении сообщения отмечается, что Национальная галерея – одна из первых выставочных площадок в стране, которая дала малоизвестным художникам возможность представить свои работы, что до этого не входило в выставочную политику музея. Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии выставки "Автопортрет у зеркала" в Национальной галерее Грузии 4 февраля снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.В воскресенье, 12 февраля, стало известно, что МВД Грузии начало расследование в отношении Сулаберидзе по статье "кража, причинившая значительный ущерб". В защиту художника около здания Национальной галереи в центре Тбилиси собрались жители города на акцию протеста, была мобилизована полиция.Тем временем шесть неправительственных организаций, в том числе одна из них норвежская, призывают власти Грузии немедленно прекратить уголовное преследование художника, отмечая, что уголовное преследование мирного перформанса недопустимо. Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа заявил, что никто не собирается арестовывать художника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси, национальная галерея им. д.шеварднадзе