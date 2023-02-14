https://sputnik-georgia.ru/20230214/skolko-chelovek-zaderzhali-v-gruzii-za-narkoprestupleniya-274878083.html

В Грузии задержали десятки обвиняемых в наркопреступлении

В Грузии задержали десятки обвиняемых в наркопреступлении

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T19:23+0400

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происшествия

наркотики

наркоторговля

наркопреступления в грузии

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники различных департаментов МВД Грузии за последнее время задержали 45 человек, обвиняемых в наркопреступлениях, в том числе 23 человек за торговлю наркотиками, говорится в сообщении министерства. По данным МВД Грузии, за незаконное хранение, приобретение и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере, подготовку сбыта, попытку сбыта, а также ввоз наркотических средств в страну задержали 31 граждан Грузии и 14 иностранцев. Самые младшие из задержанных 2004 года рождения, а самый старший – 1963 года рождения. Масштабная спецоперация в Грузии: задержаны более 10 наркоторговцев – МВД>>Чтобы доказать факты реализации наркотиков, сотрудники полиции осуществили несколько раз покупку наркотиков и записали это на камеру. После обнаружения "закладок", личного обыска задержанных, а также обыска их автомобилей и квартир были изъяты подготовленные к продаже наркотики - героин, кокаин, экстази, ЛСД, мефедрон, кетамин, метамфетамин, MDMA, био, амфетамин, марихуана и другие виды. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение, в зависимости от квалификации преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, мвд грузии