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Тренер "Наполи" сравнил Кварацхелия с признанной звездой мирового футбола
Тренер "Наполи" сравнил Кварацхелия с признанной звездой мирового футбола
Спаллетти считает, что у спортсмена из Грузии большое будущее 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T13:07+0400
2023-02-14T13:07+0400
2023-02-14T13:07+0400
спорт
новости
хвича кварацхелия
мохамед салах
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти сравнил своего подопечного Хвичу Кварацхелия с нападающим английского "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом. Спаллетти тренировал Салаха в течение двух лет, когда египтянин играл за "Рому". По его словам, Кварацхелия – спокойная личность и у него большое будущее. "Наполи" лидирует в серии А с 59 очками. Команда Спаллетти уже на 15 очков опережает своего ближайшего соперника – миланский "Интер". После сезона 1989/1990 у неаполитанцев появилась первая реальная возможность выиграть Скудетто. Кроме того, "Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия оказал большое влияние на впечатляющую игру "Наполи" в этом сезоне – он напрямую способствовал 25 голам, забитым "Наполи" в этом сезоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, хвича кварацхелия, мохамед салах
спорт, новости, хвича кварацхелия, мохамед салах
Тренер "Наполи" сравнил Кварацхелия с признанной звездой мирового футбола
Спаллетти считает, что у спортсмена из Грузии большое будущее
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти сравнил своего подопечного Хвичу Кварацхелия с нападающим английского "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом.
Спаллетти тренировал Салаха в течение двух лет, когда египтянин играл за "Рому".
"У него (Кварацхелия – ред.) хорошее владение мячом, он очень хороший дриблер, у него хороший удар и исполняет такие финты, что его очень трудно остановить. Приблизительно такой же Мохамед Салах – один из тех игроков, которые умеют находить решение на небольшом участке поля и принимать правильные решения, не попадая под давление", – сказал Спаллетти.
По его словам, Кварацхелия – спокойная личность и у него большое будущее.
"Наполи" лидирует в серии А с 59 очками. Команда Спаллетти уже на 15 очков опережает своего ближайшего соперника – миланский "Интер".
После сезона 1989/1990 у неаполитанцев появилась первая реальная возможность выиграть Скудетто. Кроме того, "Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Хвича Кварацхелия оказал большое влияние на впечатляющую игру "Наполи" в этом сезоне – он напрямую способствовал 25 голам, забитым "Наполи" в этом сезоне.