https://sputnik-georgia.ru/20230214/trener-napoli-sravnil-kvaratskheliya-s-priznannoy-zvezdoy-mirovogo-futbola-274850319.html

Тренер "Наполи" сравнил Кварацхелия с признанной звездой мирового футбола

Тренер "Наполи" сравнил Кварацхелия с признанной звездой мирового футбола

Спаллетти считает, что у спортсмена из Грузии большое будущее 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T13:07+0400

2023-02-14T13:07+0400

2023-02-14T13:07+0400

спорт

новости

хвича кварацхелия

мохамед салах

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти сравнил своего подопечного Хвичу Кварацхелия с нападающим английского "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом. Спаллетти тренировал Салаха в течение двух лет, когда египтянин играл за "Рому". По его словам, Кварацхелия – спокойная личность и у него большое будущее. "Наполи" лидирует в серии А с 59 очками. Команда Спаллетти уже на 15 очков опережает своего ближайшего соперника – миланский "Интер". После сезона 1989/1990 у неаполитанцев появилась первая реальная возможность выиграть Скудетто. Кроме того, "Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия оказал большое влияние на впечатляющую игру "Наполи" в этом сезоне – он напрямую способствовал 25 голам, забитым "Наполи" в этом сезоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, хвича кварацхелия, мохамед салах