https://sputnik-georgia.ru/20230214/vsemirno-izvestnaya-pianistka-khatiya-buniatishvili-obyavila-o-beremennosti-274861774.html

Всемирно известная пианистка Хатия Буниатишвили объявила о беременности

Всемирно известная пианистка Хатия Буниатишвили объявила о беременности

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили объявила о беременности. 14.02.2023, Sputnik Грузия

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культура

хатия буниатишвили

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили объявила о беременности. Пианистка символично сообщила об этом значимом событии в День Святого Валентина фотографией, которой поделилась в соцсети.Буниатишвили опубликовала уютное домашнее фото, где она сидит на диване, обнажив ноги. Но прежде всего внимание привлекает именно животик, который уже отчетливо виден. Фото было выложено всего меньше часа назад, но уже набрало более 2,5 тысяч лайков и множество поздравлений. Ранее Буниатишвили делилась фотографиями и видео с концертов, на которых она выступала в платьях свободного кроя, не облегающие живот. Кто стал избранником известной грузинки пока неизвестно. Пианистка Хатия Буниатишвили снялась в рекламе Cartier вместе с Моникой Беллуччи>>Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила множество сцен и концертов в разных странах мира. Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси. Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская. Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010). А ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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