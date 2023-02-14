https://sputnik-georgia.ru/20230214/vzryv-v-more---mvd-usililo-mery-bezopasnosti-vdol-poberezhya-gruzii-274876761.html

Взрыв в море - МВД усилило меры безопасности вдоль побережья Грузии

Взрыв в море - МВД усилило меры безопасности вдоль побережья Грузии

Для установления типа взрывного устройства назначены экспертизы 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T18:24+0400

2023-02-14T18:24+0400

2023-02-14T18:24+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. МВД Грузии усилило меры безопасности в территориальных водах страны после того как рядом с береговой линией в городе Батуми прогремел взрыв, говорится в заявлении министерства. Взрыв прогремел 13 февраля, как сказали очевидцы, примерно в 25-30 метрах от берега. Карды некоего похожего на морскую мину предмета и момент взрыва сразу попали в Сеть. МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва. В рамках расследования были осуществлены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены экспертизы. В свою очередь подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями периодически осуществляют мониторинг с помощью специальных дронов.В целях безопасности вдоль береговой линии Грузии будут установлены специальные барьеры. Кроме того, сотрудники МВД проведут информационные встречи с местными рыбаками, организациями транспортного судоходства и местными властями. Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление>>МВД Грузии уже издало специальный циркуляр о безопасности навигации. Капитаны портов и гидрографическая служба информировали об этом местное население, коммерческие, грузовые и транспортные суда и рыболовные сейнеры. Ранее МВД Грузии получило информацию от Турции и Болгарии о минах, плавающих в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Было отмечено, что в случае шторма мины могут попасть и в территориальные воды Грузии.Министерство призвало население в случае обнаружения подозрительных предметов в море или у береговой линии звонить в Центр управления общественной безопасностью "112" и сообщать об этом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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