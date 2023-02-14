https://sputnik-georgia.ru/20230214/zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-nuzhen-dlya-formirovaniya-obschestvennogo-mneniya---oppozitsioner-274873179.html

Закон об иноагентах в Грузии нужен для формирования общественного мнения - оппозиционер

Закон об иноагентах в Грузии нужен для формирования общественного мнения - оппозиционер

Законопроект предусматривает регистрацию всех некоммерческих юрлиц и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются иностранными силами 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T16:21+0400

2023-02-14T16:21+0400

2023-02-14T16:21+0400

политика

грузия

парламент грузии

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Навешивание определенных ярлыков - главная мотивация общественного движения "Сила народа" при инициировании законопроекта об иноагентах, заявил депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили. "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, инициировала в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает создание реестра, в котором должны быть зарегистрированы все некоммерческие юрлица и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются иностранными силами. В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах>>Инициаторы законопроекта пытаются преподнести это так, что всякая активность, связанная с неправительственной и политической деятельностью, потребует включения в подобный реестр, считает политик.Как отмечено в заявлении общественного движения, законопроект в основном составлен согласно действующему в США соответствующему закону, также учтена лучшая практика других демократических стран. Инициаторы законопроекта считают, что общественности должны быть известны не только источники доходов политиков, принимающих решения в государстве, но и источники доходов субъектов (НПО и СМИ), целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Кроме того, НПО и СМИ принимают активное участие в дискуссиях законодательной и исполнительной власти во время принятия законов и решений, подчеркнули в движении.Вопрос регистрации субъектов иностранного влияния должно обеспечить Национальное агентство публичного реестра. А для тех субъектов, которые будут уклоняться от регистрации, предусмотрены соответствующие административные штрафы. При этом уплата штрафа не освобождает агента иностранного влияния от обязательства регистрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

политика, грузия, парламент грузии, общественное движение "сила народа"