https://sputnik-georgia.ru/20230215/dlya-studentov-tbilisskogo-universiteta-postroyat-novoe-obschezhitie-274882191.html

Для студентов Тбилисского университета построят новое общежитие

Для студентов Тбилисского университета построят новое общежитие

Окончание строительства студенческого общежития запланировано к 2024 году 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T09:40+0400

2023-02-15T09:40+0400

2023-02-15T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили начинает строительство общежития для студентов, сообщается на сайте вуза. Общежитие, рассчитанное на 350 студентов, будет построено на территории Института физики высоких энергий и полностью будет отвечать современным стандартам. Строительные работы осуществятся в два этапа. На первом этапе будет спроектировано здание и пройдут укрепительные работы, а на втором планируется полная реконструкция здания. На территории общежития появятся студенческие пространства, спортивные площадки, само здание оснастят современным инвентарем. Территорию здания озеленят. Завершение строительных работ студенческого общежития ТГУ планируется к 2024 году. Вопрос строительства общежития был одной из причин беспорядков и протеста части студентов вуза в мае 2022 года. Студенты требовали изменить правило выбора ректора, построить студенческое общежитие и назначить субсидии на выплату аренды квартиры в Тбилиси, которая в последнее время очень подорожало. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили на данный момент имеет два общежития - близ озера Лиси и в столичном районе Багеби. Тбилисскому университету 105 – интересные факты>>Чтобы попасть в студгородок ТГУ, необходимо пройти регистрацию в системе lms.tsu.ge. Цены на проживание для учащихся варьируются в пределах 50-150 лари (20-55 долларов) в месяц. Социально незащищенные лица пользуются льготами. Подробная информацию о тарифах и условиях в общежитиях доступна на сайте университета. Студенческий городок близ озера Лиси рассчитан на 320 мест. Он принял первых студентов в 2017 году. Общежитие оборудовано в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов. Кампус в Багеби рассчитан на 3 тысяч студентов. Он открылся в 2018 году. Общежитие соответствует европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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