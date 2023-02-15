https://sputnik-georgia.ru/20230215/dlya-studentov-tbilisskogo-universiteta-postroyat-novoe-obschezhitie-274882191.html
Для студентов Тбилисского университета построят новое общежитие
Для студентов Тбилисского университета построят новое общежитие
Окончание строительства студенческого общежития запланировано к 2024 году 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T09:40+0400
2023-02-15T09:40+0400
2023-02-15T09:40+0400
грузия
новости
тбилиси
джаба самушия
тбилисский университет
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили начинает строительство общежития для студентов, сообщается на сайте вуза. Общежитие, рассчитанное на 350 студентов, будет построено на территории Института физики высоких энергий и полностью будет отвечать современным стандартам. Строительные работы осуществятся в два этапа. На первом этапе будет спроектировано здание и пройдут укрепительные работы, а на втором планируется полная реконструкция здания. На территории общежития появятся студенческие пространства, спортивные площадки, само здание оснастят современным инвентарем. Территорию здания озеленят. Завершение строительных работ студенческого общежития ТГУ планируется к 2024 году. Вопрос строительства общежития был одной из причин беспорядков и протеста части студентов вуза в мае 2022 года. Студенты требовали изменить правило выбора ректора, построить студенческое общежитие и назначить субсидии на выплату аренды квартиры в Тбилиси, которая в последнее время очень подорожало. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили на данный момент имеет два общежития - близ озера Лиси и в столичном районе Багеби. Тбилисскому университету 105 – интересные факты>>Чтобы попасть в студгородок ТГУ, необходимо пройти регистрацию в системе lms.tsu.ge. Цены на проживание для учащихся варьируются в пределах 50-150 лари (20-55 долларов) в месяц. Социально незащищенные лица пользуются льготами. Подробная информацию о тарифах и условиях в общежитиях доступна на сайте университета. Студенческий городок близ озера Лиси рассчитан на 320 мест. Он принял первых студентов в 2017 году. Общежитие оборудовано в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов. Кампус в Багеби рассчитан на 3 тысяч студентов. Он открылся в 2018 году. Общежитие соответствует европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, джаба самушия, тбилисский университет
грузия, новости, тбилиси, джаба самушия, тбилисский университет
Для студентов Тбилисского университета построят новое общежитие
Окончание строительства студенческого общежития запланировано к 2024 году
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили начинает строительство общежития для студентов, сообщается на сайте вуза.
Общежитие, рассчитанное на 350 студентов, будет построено на территории Института физики высоких энергий и полностью будет отвечать современным стандартам.
Строительные работы осуществятся в два этапа. На первом этапе будет спроектировано здание и пройдут укрепительные работы, а на втором планируется полная реконструкция здания.
На территории общежития появятся студенческие пространства, спортивные площадки, само здание оснастят современным инвентарем. Территорию здания озеленят.
"Студенческое общежитие очень важный проект, осуществление которого университет уже начинает. Новое общежитие максимально удовлетворит нужды студентов и создаст для них соответствующие условия", - заявил ректор ТГУ Джаба Самушия.
Завершение строительных работ студенческого общежития ТГУ планируется к 2024 году.
Вопрос строительства общежития был одной из причин беспорядков и протеста части студентов вуза в мае 2022 года. Студенты требовали изменить правило выбора ректора, построить студенческое общежитие и назначить субсидии на выплату аренды квартиры в Тбилиси, которая в последнее время очень подорожало.
Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили на данный момент имеет два общежития - близ озера Лиси и в столичном районе Багеби.
Чтобы попасть в студгородок ТГУ, необходимо пройти регистрацию в системе lms.tsu.ge. Цены на проживание для учащихся варьируются в пределах 50-150 лари (20-55 долларов) в месяц. Социально незащищенные лица пользуются льготами. Подробная информацию о тарифах и условиях в общежитиях доступна на сайте университета.
Студенческий городок близ озера Лиси рассчитан на 320 мест. Он принял первых студентов в 2017 году. Общежитие оборудовано в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов.
Кампус в Багеби рассчитан на 3 тысяч студентов. Он открылся в 2018 году. Общежитие соответствует европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки.