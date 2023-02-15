https://sputnik-georgia.ru/20230215/kaladze-rasskazal-kak-meriya-tbilisi-budet-borotsya-s-faktami-vandalizma-274899435.html

Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом

Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом

Наказание в отношении правонарушителей будет ужесточено, обещал Каладзе 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T13:38+0400

2023-02-15T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. За повреждение инфраструктуры в общественных местах, а также муниципального транспорта столицы правонарушителей будут штрафовать, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, предполагающих введение штрафа за повреждение инфраструктуры в парках и подземных переходах, а также муниципального транспорта. По словам Каладзе, обустройство общественных пространств, создание комфортной зоны является для мэрии приоритетом. Парки, скверы, площади, дороги, подземки, общественный транспорт и другие общественные объекты должны быть благоустроены, чтобы ежедневно граждане могли передвигаться в комфортной среде, отметил мэр. Каладзе подчеркнул, что на все это тратятся большие ресурсы, как человеческие, так и финансовые. В течение последних лет привели в порядок много парков и скверов, и на этом фоне обидно, что инвентарь и инфраструктуру часто повреждают, в большей части случаев это подростки, отметил мэр.Мэр Тбилиси подчеркнул, что в этом направлении нужно было обязательно ужесточить наказание, чтобы предотвратить подобные факты. Согласно поправкам умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов). Вандализм или искусство – что произошло в Национальной галерее Грузии>>Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Если вышеуказанные нарушение будет совершено повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней. На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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