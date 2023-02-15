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Маск хочет выглядеть "хорошим парнем": эксперт о системе Starlink - видео
Маск хочет выглядеть "хорошим парнем": эксперт о системе Starlink - видео
В интервью для канала "Sputnik на русском" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию с ограничением функций спутниковой... 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T12:04+0400
2023-02-15T12:04+0400
2023-02-15T13:04+0400
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Ранее глава компании SpaceX (которая владеет спутниковой системой Starlink) Илон Маск заявил, что не хочет эскалации конфликта на Украине и перерастания его в третью мировую войну, в том числе из-за работы его спутниковых терминалов в зоне боевых действий. Однако Муртазин считает, что Маск говорит неправду о гражданском назначении Starlink, ведь изначально она разрабатывалась для военных нужд.
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видео, илон маск, мультимедиа, экспертное мнение, украина, интернет, россия, видео
видео, илон маск, мультимедиа, экспертное мнение, украина, интернет, россия, видео
Маск хочет выглядеть "хорошим парнем": эксперт о системе Starlink - видео
12:04 15.02.2023 (обновлено: 13:04 15.02.2023)
В интервью для канала "Sputnik на русском" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию с ограничением функций спутниковой связи Starlink для ВСУ
Ранее глава компании SpaceX (которая владеет спутниковой системой Starlink) Илон Маск заявил, что не хочет эскалации конфликта на Украине и перерастания его в третью мировую войну, в том числе из-за работы его спутниковых терминалов в зоне боевых действий. Однако Муртазин считает, что Маск говорит неправду о гражданском назначении Starlink, ведь изначально она разрабатывалась для военных нужд.