https://sputnik-georgia.ru/20230215/mask-khochet-vyglyadet-khoroshim-parnem-ekspert-o-sisteme-starlink---video-274892666.html

Маск хочет выглядеть "хорошим парнем": эксперт о системе Starlink - видео

Маск хочет выглядеть "хорошим парнем": эксперт о системе Starlink - видео

В интервью для канала "Sputnik на русском" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию с ограничением функций спутниковой... 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T12:04+0400

2023-02-15T12:04+0400

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Ранее глава компании SpaceX (которая владеет спутниковой системой Starlink) Илон Маск заявил, что не хочет эскалации конфликта на Украине и перерастания его в третью мировую войну, в том числе из-за работы его спутниковых терминалов в зоне боевых действий. Однако Муртазин считает, что Маск говорит неправду о гражданском назначении Starlink, ведь изначально она разрабатывалась для военных нужд.

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