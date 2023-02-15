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Мэр Тбилиси представил новый дизайн улиц столицы
Мэр Тбилиси представил новый дизайн улиц столицы
Приоритетом будет расширение тротуаров, обустройство пандусов для пешеходов и адаптированных переходов 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T14:58+0400
2023-02-15T14:58+0400
2023-02-15T14:58+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает благоустройство улиц столицы по новому дизайну для более комфортного передвижения граждан.Приоритетом будет расширение тротуаров, обустройство пандусов для пешеходов и адаптированных переходов. Параллельно проходит восстановление близлежащих рекреационных и публичных пространств. По словам Каладзе, начинается и благоустройство 12 проблемных узлов столицы. Проект начнется с пересечения улиц Белиашвили и Баланчини.Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом>>Каладзе разъяснил, что на сегодняшний день в Тбилиси есть 12 проблемных узлов, из-за которых общественный транспорт не может осуществить около 1,5 тысячи кругов. Это означает, что около ста тысяч пассажиров не могут получить должного обслуживания. Большая часть этих проблемных узлов находится на десяти основных коридорах общественного транспорта и влияет на исправное функционирование маршрутов автобусов. Политик отметил, что площадь Жвания, которая на сегодняшний день является одним из самых загруженных узлов, будет приведена в порядок. Здесь также будет приведено в порядок движение автомобильных потоков и пешеходов. Площадь будет адаптирована под нужды пассажиров общественного транспорта, чтобы обеспечить их комфортное передвижение. По словам Каладзе, во время проведения данных дорожных работ будут введены определенные ограничения, однако общественный транспорт будет передвигаться по привычной схеме. На данных дорожных участках проходит 42 маршрутных линий общественного транспорта, с помощью которых в течение дня осуществляется более 200 тысяч проездов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэр Тбилиси представил новый дизайн улиц столицы
Приоритетом будет расширение тротуаров, обустройство пандусов для пешеходов и адаптированных переходов
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает благоустройство улиц столицы по новому дизайну для более комфортного передвижения граждан.
"Для устойчивого и комфортного передвижения в столице важна не только сеть общественного транспорта, количество исправных автобусов или ремонт дорог, но и дизайн улиц. Новый дизайн улиц ориентирован на безопасное передвижение", - заявил Каладзе на заседании столичного правительства.
Приоритетом будет расширение тротуаров, обустройство пандусов для пешеходов и адаптированных переходов. Параллельно проходит восстановление близлежащих рекреационных и публичных пространств.
По словам Каладзе, начинается и благоустройство 12 проблемных узлов столицы. Проект начнется с пересечения улиц Белиашвили и Баланчини.
Каладзе разъяснил, что на сегодняшний день в Тбилиси есть 12 проблемных узлов, из-за которых общественный транспорт не может осуществить около 1,5 тысячи кругов. Это означает, что около ста тысяч пассажиров не могут получить должного обслуживания.
Большая часть этих проблемных узлов находится на десяти основных коридорах общественного транспорта и влияет на исправное функционирование маршрутов автобусов.
"Как мы и обещали, начинаем приводить в порядок данные узлы. В частности, с сегодняшнего дня начинаются работы на пересечении улиц Белиашвили и Баланчини. С субботы работы начнутся с улицы Тавхелидзе в направлении проспекта Александре Казбеги и площади Жвания", - подчеркнул Каладзе.
Политик отметил, что площадь Жвания, которая на сегодняшний день является одним из самых загруженных узлов, будет приведена в порядок. Здесь также будет приведено в порядок движение автомобильных потоков и пешеходов. Площадь будет адаптирована под нужды пассажиров общественного транспорта, чтобы обеспечить их комфортное передвижение.
По словам Каладзе, во время проведения данных дорожных работ будут введены определенные ограничения, однако общественный транспорт будет передвигаться по привычной схеме.
На данных дорожных участках проходит 42 маршрутных линий общественного транспорта, с помощью которых в течение дня осуществляется более 200 тысяч проездов.