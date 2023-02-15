https://sputnik-georgia.ru/20230215/mer-tbilisi-predstavil-novyy-dizayn-ulits-stolitsy-274900932.html

Мэр Тбилиси представил новый дизайн улиц столицы

Мэр Тбилиси представил новый дизайн улиц столицы

Приоритетом будет расширение тротуаров, обустройство пандусов для пешеходов и адаптированных переходов 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T14:58+0400

2023-02-15T14:58+0400

2023-02-15T14:58+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает благоустройство улиц столицы по новому дизайну для более комфортного передвижения граждан.Приоритетом будет расширение тротуаров, обустройство пандусов для пешеходов и адаптированных переходов. Параллельно проходит восстановление близлежащих рекреационных и публичных пространств. По словам Каладзе, начинается и благоустройство 12 проблемных узлов столицы. Проект начнется с пересечения улиц Белиашвили и Баланчини.Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом>>Каладзе разъяснил, что на сегодняшний день в Тбилиси есть 12 проблемных узлов, из-за которых общественный транспорт не может осуществить около 1,5 тысячи кругов. Это означает, что около ста тысяч пассажиров не могут получить должного обслуживания. Большая часть этих проблемных узлов находится на десяти основных коридорах общественного транспорта и влияет на исправное функционирование маршрутов автобусов. Политик отметил, что площадь Жвания, которая на сегодняшний день является одним из самых загруженных узлов, будет приведена в порядок. Здесь также будет приведено в порядок движение автомобильных потоков и пешеходов. Площадь будет адаптирована под нужды пассажиров общественного транспорта, чтобы обеспечить их комфортное передвижение. По словам Каладзе, во время проведения данных дорожных работ будут введены определенные ограничения, однако общественный транспорт будет передвигаться по привычной схеме. На данных дорожных участках проходит 42 маршрутных линий общественного транспорта, с помощью которых в течение дня осуществляется более 200 тысяч проездов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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