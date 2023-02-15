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На востоке Грузии произошло землетрясение
На востоке Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T10:26+0400
2023-02-15T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Землетрясения магнитудой 3,3 произошло на востоке Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 00:02 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах от Тбилиси недалеко от села Мамишрали близ города Дманиси на глубине 10 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, дманиси, землетрясение, землетрясения в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, дманиси, землетрясение, землетрясения в грузии
На востоке Грузии произошло землетрясение
10:26 15.02.2023 (обновлено: 10:38 15.02.2023)
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik.
Землетрясения магнитудой 3,3 произошло на востоке Грузии, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 00:02 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах от Тбилиси недалеко от села Мамишрали близ города Дманиси на глубине 10 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.