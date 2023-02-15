https://sputnik-georgia.ru/20230215/na-vostoke-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-274889363.html

На востоке Грузии произошло землетрясение

На востоке Грузии произошло землетрясение

По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T10:26+0400

2023-02-15T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Землетрясения магнитудой 3,3 произошло на востоке Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 00:02 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах от Тбилиси недалеко от села Мамишрали близ города Дманиси на глубине 10 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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