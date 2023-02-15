https://sputnik-georgia.ru/20230215/nepoladki-v-metro-tbilisi---na-konechnoy-stantsii-ne-rabotal-eskalator-274917675.html
Неполадки в метро Тбилиси – на конечной станции не работал эскалатор
Неполадки в метро Тбилиси – на конечной станции не работал эскалатор
До устранения неполадки станция "Варкетили" не обслуживала пассажиров 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T21:01+0400
2023-02-15T21:01+0400
2023-02-15T21:34+0400
грузия
новости
метро
тбилисский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/35/248613532_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_b739a9e0f4809095603868af2f4dfc7a.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Техническая служба устранила неполадки на станции метро "Варкетили", после чего возобновилось обслуживание пассажиров в обычном режиме, сообщает Тбилисская транспортная компания. По данным компании, поврежден был один из трех эскалаторов. Станция "Варкетили" находится в одноименном спальном районе Тбилиси. В часы пик там работают все три эскалатора – два для подъема пассажиров, один на спуск.Начинается ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси>>На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/35/248613532_218:0:2781:1922_1920x0_80_0_0_852f0b5d17678151f3b843c2cffb9164.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, метро, тбилисский метрополитен
грузия, новости, метро, тбилисский метрополитен
Неполадки в метро Тбилиси – на конечной станции не работал эскалатор
21:01 15.02.2023 (обновлено: 21:34 15.02.2023)
До устранения неполадки станция "Варкетили" не обслуживала пассажиров
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Техническая служба устранила неполадки на станции метро "Варкетили", после чего возобновилось обслуживание пассажиров в обычном режиме, сообщает Тбилисская транспортная компания.
По данным компании, поврежден был один из трех эскалаторов.
Станция "Варкетили" находится в одноименном спальном районе Тбилиси. В часы пик там работают все три эскалатора – два для подъема пассажиров, один на спуск.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.