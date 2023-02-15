https://sputnik-georgia.ru/20230215/nepoladki-v-metro-tbilisi---na-konechnoy-stantsii-ne-rabotal-eskalator-274917675.html

Неполадки в метро Тбилиси – на конечной станции не работал эскалатор

Неполадки в метро Тбилиси – на конечной станции не работал эскалатор

До устранения неполадки станция "Варкетили" не обслуживала пассажиров 15.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Техническая служба устранила неполадки на станции метро "Варкетили", после чего возобновилось обслуживание пассажиров в обычном режиме, сообщает Тбилисская транспортная компания. По данным компании, поврежден был один из трех эскалаторов. Станция "Варкетили" находится в одноименном спальном районе Тбилиси. В часы пик там работают все три эскалатора – два для подъема пассажиров, один на спуск.Начинается ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси>>На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, метро, тбилисский метрополитен