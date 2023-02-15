https://sputnik-georgia.ru/20230215/patriarkhiya-gruzii-nedovolna-rabotami-po-vosstanovleniyu-gelatskogo-monastyrya-274919597.html
Патриархия Грузии недовольна работами по восстановлению Гелатского монастыря
Патриархия Грузии недовольна работами по восстановлению Гелатского монастыря
Этот уникальный средневековый монастырь является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T23:28+0400
2023-02-15T23:28+0400
2023-02-15T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Патриархия Грузии выразила недовольство работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами.Группу, которая в настоящее время занимается консервацией, нужно заменить более компетентными специалистами, говорится в сообщении Патриархии. Там же отмечено, что кризис Гелатского храма XXI века начался в результате восстановительных работ, проведенных в 2015-2019 годах. Перекрытие рукавов и кровли храма велось неправильной методикой, некачественными материалами, что и привело к плачевному состоянию храма.Патриархия отметила, что несмотря на работу приглашенной для консервации стен группы специалистов летом 2021 года, настенная роспись Гелати достигла критического состояния. Патриархия в качестве доказательства указала на четыре "высококвалифицированных заключения" о состоянии комплекса и отметила, что эксперты столкнулись с неполной и скудной документацией о ходе реставрации.Одно из заключений подготовили Стивен Рикерби и Лиза Шекедес по заказу самого министерства культуры. Еще одно заключение сделали приглашенные Патриархией всемирно признанные ученые – Остин Невин, Лоринда Вонг, Сара Стенифорт и Франческа Пике. Также по просьбе Патриархии были подготовлены заключение "Икомос Сакартвело" о консервации и объемный труд Национального исследовательского центра истории грузинского искусства и охраны памятников имени Георгия Чубинашвили. События вокруг Гелати Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс. Власти Грузии приняли решение отреставрировать комплекс в 2008 году. Проблемы с храмом Пресвятой Богородицы начались в марте 2020 года, когда проверка показала, что восстановленная историческая крыша храма, покрытая черепицей, протекает. Попадавшая в храм вода уничтожала фрески в западном крыле храма. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили над храмом временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО, специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сара Стефанини, климатолог Алессандро Массари и специалист по росписи стен Марио Пульери). На данный момент проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, гелати, имерети, давид iv строитель, юнеско
Патриархия Грузии недовольна работами по восстановлению Гелатского монастыря
23:28 15.02.2023 (обновлено: 23:34 15.02.2023)
Этот уникальный средневековый монастырь является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Патриархия Грузии выразила недовольство работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами.
Группу, которая в настоящее время занимается консервацией, нужно заменить более компетентными специалистами, говорится в сообщении Патриархии.
Там же отмечено, что кризис Гелатского храма XXI века начался в результате восстановительных работ, проведенных в 2015-2019 годах. Перекрытие рукавов и кровли храма велось неправильной методикой, некачественными материалами, что и привело к плачевному состоянию храма.
"Исходя из создавшейся ситуации, стало ясно, что, учитывая сложность и степень повреждения росписи, необходимо пригласить высококвалифицированных иностранных специалистов, обладающих соответствующей компетенцией и техническими ресурсами, которые совместно с местными специалистами будут "лечить" и спасать роспись Гелати", – говорится в сообщении.
Патриархия отметила, что несмотря на работу приглашенной для консервации стен группы специалистов летом 2021 года, настенная роспись Гелати достигла критического состояния.
Патриархия в качестве доказательства указала на четыре "высококвалифицированных заключения" о состоянии комплекса и отметила, что эксперты столкнулись с неполной и скудной документацией о ходе реставрации.
Одно из заключений подготовили Стивен Рикерби и Лиза Шекедес по заказу самого министерства культуры. Еще одно заключение сделали приглашенные Патриархией всемирно признанные ученые – Остин Невин, Лоринда Вонг, Сара Стенифорт и Франческа Пике.
Также по просьбе Патриархии были подготовлены заключение "Икомос Сакартвело" о консервации и объемный труд Национального исследовательского центра истории грузинского искусства и охраны памятников имени Георгия Чубинашвили.
События вокруг Гелати
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.
Власти Грузии приняли решение отреставрировать комплекс в 2008 году. Проблемы с храмом Пресвятой Богородицы начались в марте 2020 года, когда проверка показала, что восстановленная историческая крыша храма, покрытая черепицей, протекает. Попадавшая в храм вода уничтожала фрески в западном крыле храма.
Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили над храмом временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески.
Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО, специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сара Стефанини, климатолог Алессандро Массари и специалист по росписи стен Марио Пульери).
На данный момент проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.