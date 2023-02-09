https://sputnik-georgia.ru/20230209/obnarodovan-otchet-yunesko-po-kompleksu-gelati---glavnye-rekomendatsii-274744430.html

Обнародован отчет ЮНЕСКО по комплексу Гелати – главные рекомендации

Обнародован отчет ЮНЕСКО по комплексу Гелати – главные рекомендации

Министр культуры Грузии Теа Цулукиани провела брифинг, на котором рассказала о рекомендациях Миссии ЮНЕСКО 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T23:40+0400

2023-02-09T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Миссия ЮНЕСКО обнародовала заключение о реставрации Гелатского монастырского комплекса. Миссия ЮНЕСКО, состоящая из советников Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), посетила Грузию в конце ноября 2022 года и оценила работы по реставрации храма Пресвятой Богородицы. До оценки миссии работы были приостановлены. Согласно рекомендациям, приостановленные работы необходимо возобновить согласно программе, представленной министерством культуры, однако необходимо учесть рекомендации специалистов Миссии. Скандал вокруг монастыря Гелати: новые обвинения и ответ министерства культуры>>В частности, необходим план действий по управлению Гелатским комплексом c привлечением иностранных специалистов наравне с грузинскими. Кроме того, эксперты выдали ряд конкретных рекомендаций по самим работам, в том числе по восстановлению поврежденных фресок и стен. По словам министра культуры Теи Цулукиани, рекомендации подтверждают советы миссии итальянских экспертов."ЮНЕСКО положительно оценивает открытие крыши западного крыла основного храма в мае 2021 года по совету итальянских экспертов, и, более того, ЮНЕСКО советует осуществить тоже самое в других местах", – отметила Цулукиани. Кроме того, ЮНЕСКО рекомендовало спроектировать новую временную крышу храма, которая сохраниться до завершения работ по просушке стен. Реставрация Гелати Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс. Скандал вокруг Гелатского монастыря: патриархия и эксперты против министерства культуры>>Власти Грузии приняли решение отреставрировать комплекс в 2008 году. Проблемы с храмом Пресвятой Богородицы начались в марте 2020 года, когда проверка показала, что восстановленная историческая крыша храма, покрытая черепицей, протекает. Попадавшая в храм вода уничтожала фрески в западном крыле храма. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили над храмом временную жестянную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестянной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО, специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сары Стефанини, климатолога Алессандро Массари и специалиста по росписи стен Марио Пульери). На данный момент проникновение воды в храм полностью устранено, и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.

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