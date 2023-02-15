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Скандал вокруг Национальной галереи Грузии - МВД прекратило расследование
Скандал вокруг Национальной галереи Грузии - МВД прекратило расследование
Расследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T00:15+0400
2023-02-15T00:15+0400
2023-02-15T01:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. МВД Грузии прекратило расследование инцидента с художником Сандро Сулаберидзе, который снял свою работу со стены Национальной галереи Грузии и оставил на ее месте надпись аэрозольной краской, сообщили в ведомстве. В воскресенье, 12 февраля, стало известно, что МВД Грузии начало расследование в отношении Сулаберидзе по статье "кража, причинившая значительный ущерб". В защиту художника около здания Национальной галереи в центре Тбилиси собрались жители города на акцию протеста. На месте была мобилизована полиция."В рамках дела было проведено расследование. После осуществления соответствующих процессуальных действий и расследования из-за отсутствия признаков преступления расследование было прекращено", - говорится в заявлении МВД. Скандал в Национальной галерее привел к преждевременному закрытию выставки>>Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии групповой выставки "Автопортрет у зеркала" , объединяющей работы 41 художника, созданные в период с XIX века по сей день, снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.В знак солидарности с Сулаберидзе еще восемь художников-участников групповой выставки приняли решение забрать свои работы, поэтому Национальная галерея сообщила о преждевременном окончании экспозиции. Выставка завершится 20 февраля, а не 12 марта, как было запланировано. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, культурная жизнь грузии, культура, национальная галерея им. д.шеварднадзе
грузия, новости, происшествия, культурная жизнь грузии, культура, национальная галерея им. д.шеварднадзе
Скандал вокруг Национальной галереи Грузии - МВД прекратило расследование
00:15 15.02.2023 (обновлено: 01:14 15.02.2023)
Расследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. МВД Грузии прекратило расследование инцидента с художником Сандро Сулаберидзе, который снял свою работу со стены Национальной галереи Грузии и оставил на ее месте надпись аэрозольной краской, сообщили в ведомстве.
В воскресенье, 12 февраля, стало известно, что МВД Грузии начало расследование в отношении Сулаберидзе по статье "кража, причинившая значительный ущерб". В защиту художника около здания Национальной галереи в центре Тбилиси собрались жители города на акцию протеста. На месте была мобилизована полиция.
"В рамках дела было проведено расследование. После осуществления соответствующих процессуальных действий и расследования из-за отсутствия признаков преступления расследование было прекращено", - говорится в заявлении
МВД.
Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии групповой выставки "Автопортрет у зеркала" , объединяющей работы 41 художника, созданные в период с XIX века по сей день, снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.
В знак солидарности с Сулаберидзе еще восемь художников-участников групповой выставки приняли решение забрать свои работы, поэтому Национальная галерея сообщила о преждевременном окончании экспозиции. Выставка завершится 20 февраля, а не 12 марта, как было запланировано.