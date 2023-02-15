https://sputnik-georgia.ru/20230215/zamministra-otsenila-podgotovku-gruzii-k-chm-po-fristaylu-274881167.html

Замминистра оценила подготовку Грузии к ЧМ по фристайлу

Замминистра оценила подготовку Грузии к ЧМ по фристайлу

На реализацию инфраструктурных проектов к Чемпионату мира в Бакуриани было выделено более 100 млн долларов 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T09:00+0400

2023-02-15T09:00+0400

2023-02-15T09:00+0400

спорт

грузия

новости

бакуриани

мариам квривишвили

международная федерация лыжного спорта

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Горнолыжный курорт Бакуриани станет достойным хозяином предстоящего чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Грузия примет чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски с 18 февраля по 5 марта. "Бакуриани - 2023" пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), около 700 спортсменов из 42 стран примут в нем участие. На чемпионате мира пройдут 30 соревнований в семи дисциплинах. "Особенно горжусь тем, что Бакуриани примет чемпионат мира после Куршавеля, и я уверена, что совместными усилиями и работой, которую проделало правительство Грузии, Бакуриани станет достойным хозяином чемпионата", - сказала Квривишвили. На дорогах Бакуриани вводят ограничения по случаю ЧМ по фристайлу>>В руководстве Международной федерации лыжного спорта отметили, что Грузия показала всему миру успешный пример того, как страна за короткий срок должна подготовить для турнира высокого уровня соответствующую инфраструктуру. На реализацию инфраструктурных проектов к ЧМ было выделено более 270 миллионов лари (более 100 млн долларов).В начале февраля Грузия получила высокую оценку Международной федерации лыжного спорта за проделанную работу по подготовке к чемпионату мира. В рамках подготовки к чемпионату в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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