https://sputnik-georgia.ru/20230216/bolee-100-tysyach-grazhdan-rossii-otkryli-scheta-v-gruzinskikh-bankakh-v-2022-godu-274946118.html

Более 100 тысяч граждан России открыли счета в грузинских банках в 2022 году

Более 100 тысяч граждан России открыли счета в грузинских банках в 2022 году

Наибольшее количество счетов было открыто в октябре 2022 года 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T19:42+0400

2023-02-16T19:42+0400

2023-02-16T20:33+0400

россия

грузия

экономика

национальный банк

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23766/30/237663020_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_703f10f2b6374dabd9767a0cf971d2b2.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Счета в коммерческих банках Грузии в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года открыли порядка 110 тысяч граждан России, говорится в ответе Национального банка Грузии депутату от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паате Манджгаладзе. В этот же период счета в грузинских банках открыли шесть российских юридических лиц. По данным Нацбанка, пик открытия гражданами России счетов в грузинских коммерческих банках пришелся на октябрь 2022 года, когда счета открыли около 27,8 тысячи человек. На что имеют право коммерческие банки в Грузии – ответ Нацбанка>>При этом общее число россиян, открывших счета в грузинских банках в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года, практически равно количеству граждан России, открывших счета в период с 24 февраля по 1 октября 2022 года. В каких именно банках Грузии открывали счета граждане России и российские компании Нацбанк не указывает, исходя из принципа конфиденциальности. Для открытия счета в грузинском коммерческом банке иностранцу нужно пройти ряд процедур в зависимости от требования системы безопасности конкретного банка. Два системных банка Грузии – "Банк Грузии" и ТBC Bank требуют заполнения специальной анкеты, помимо представления стандартного пакета документов. Оппозиция с начала февраля 2022 года заявляет о наплыве граждан России в Грузию. Власти Грузии не раз заявляли, что существующие механизмы контроля отвечают стоящим перед страной вызовам. По словам депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", никакого наплыва граждан России в Грузию нет, большинство из них – этнические грузины. Кроме того, большинство из прибывающих россиян возвращаются обратно или выезжают в другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, грузия, экономика, национальный банк, грузино-российские отношения