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На что имеют право коммерческие банки в Грузии – ответ Нацбанка
На что имеют право коммерческие банки в Грузии – ответ Нацбанка
Ассоциация банков Грузии распространила предупреждение для клиентов 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T20:51+0400
2023-02-09T20:51+0400
2023-02-09T21:51+0400
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грузия
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национальный банк
ассоциация банков грузии
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Коммерческие банки Грузии имеют право единолично принимать решение о закрытии счетов любого потребителя, заявил вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава в эфире Первого канала. В последние несколько месяцев грузинские коммерческие банки закрыли счета сотням граждан. При этом он отметил, что в последнее время в Грузии увеличились риски, о которых ранее заявили в Ассоциации банков Грузии. По данным Ассоциации, в последнее время участились случаи, когда за плату физическим лицам, клиентам грузинских банков, неизвестные, в основном из России, перечисляют деньги и после просят их обналичить. Международные резервы Нацбанка Грузии незначительно снизились в январе>>"Ассоциация банков Грузии от имени лицензированных банков Грузии предупреждает потребителей, что эта деятельность противоречит действующему в Грузии законодательству, и лиц, занятых подобной деятельностью, могут привлечь к ответственности, предусмотренной законодательством", – говорится в заявлении Ассоциации. При этом Ассоциация предупредила о возможности закрытия счетов таких клиентов. По словам вице-президента Нацбанка, риск существует и для тех людей, которые занимаются указанной ассоциацией деятельностью. "Опасно, как минимум, закрытие счета, а после им же будет сложно открыть новый счет для легитимных целей в том же или другом банке, а также в худшем случае здесь есть риск – это уголовная ответственность за определенное участие", – сказал Лежава. Глава Нацбанка Грузии: курс лари реагирует на позитивный шок>>При этом, он подчеркнул, что Национальный банк не имеет никакого отношения к физическим лицам и их транзакциям. "Мы осуществляем надзор за финансовыми институтами и обязываем их, чтобы они соблюдали наши требования, в том числе не открывали фиктивные счета и не способствовали обходу санкций", – сказал Лежава. В банковских вопросах Грузия, которая не вводила санкции против России, соблюдает все международные санкции. Российские банковские карты в Грузии не действуют. Также не осуществляются прямые банковские переводы между странами, возможно лишь перечисление через систему денежных переводов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, национальный банк, ассоциация банков грузии
экономика, грузия, новости, тбилиси, национальный банк, ассоциация банков грузии
На что имеют право коммерческие банки в Грузии – ответ Нацбанка
20:51 09.02.2023 (обновлено: 21:51 09.02.2023)
Ассоциация банков Грузии распространила предупреждение для клиентов
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Коммерческие банки Грузии имеют право единолично принимать решение о закрытии счетов любого потребителя, заявил вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава в эфире Первого канала.
В последние несколько месяцев грузинские коммерческие банки закрыли счета сотням граждан.
"У коммерческого банка есть право, исходя из своих взглядов и на основании управления рисками, принимать решение закрыть счет потребителю или нет. Такое происходит постоянно", – сказал Лежава.
При этом он отметил, что в последнее время в Грузии увеличились риски, о которых ранее заявили в Ассоциации банков Грузии.
По данным Ассоциации, в последнее время участились случаи, когда за плату физическим лицам, клиентам грузинских банков, неизвестные, в основном из России, перечисляют деньги и после просят их обналичить.
"Ассоциация банков Грузии от имени лицензированных банков Грузии предупреждает потребителей, что эта деятельность противоречит действующему в Грузии законодательству, и лиц, занятых подобной деятельностью, могут привлечь к ответственности, предусмотренной законодательством", – говорится в заявлении Ассоциации.
При этом Ассоциация предупредила о возможности закрытия счетов таких клиентов.
По словам вице-президента Нацбанка, риск существует и для тех людей, которые занимаются указанной ассоциацией деятельностью.
"Опасно, как минимум, закрытие счета, а после им же будет сложно открыть новый счет для легитимных целей в том же или другом банке, а также в худшем случае здесь есть риск – это уголовная ответственность за определенное участие", – сказал Лежава.
При этом, он подчеркнул, что Национальный банк не имеет никакого отношения к физическим лицам и их транзакциям.
"Мы осуществляем надзор за финансовыми институтами и обязываем их, чтобы они соблюдали наши требования, в том числе не открывали фиктивные счета и не способствовали обходу санкций", – сказал Лежава.
В банковских вопросах Грузия, которая не вводила санкции против России, соблюдает все международные санкции. Российские банковские карты в Грузии не действуют. Также не осуществляются прямые банковские переводы между странами, возможно лишь перечисление через систему денежных переводов.