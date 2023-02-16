https://sputnik-georgia.ru/20230216/glava-minzdrava-gruzii-poobeschal-zaschitit-prava-trudoustroennykh-ostavshikhsya-bez-zarplaty-274949268.html

Глава Минздрава Грузии пообещал защитить права трудоустроенных, оставшихся без зарплаты

Глава Минздрава Грузии пообещал защитить права трудоустроенных, оставшихся без зарплаты

Для того, чтобы оперативно решить проблемы трудоустроенных, будут использованы электронные средства 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T21:42+0400

2023-02-16T21:42+0400

2023-02-16T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обещает быстро и оперативно реагировать на проблемы трудоустроенных жителей страны, связанные с оплатой труда. Речь идет о ситуациях, когда трудоустроенные не могут донести свои проблемы до Инспекции труда при искусственном сокращении зарплаты или назначении на другие позиции для снижения оклада. Для решения проблемы ведомство будет контролировать данный процесс, в том числе в электронном виде, и при обнаружении нарушений оперативно реагировать на инциденты. Кроме того, глава Минздрава пояснил, что в том случае, если трудоустроенный работает более 40 часов в неделю, работодатель обязан выплатить ему сверхурочные за каждый час. Курьеры Wolt собираются устраивать еженедельные забастовки в Тбилиси>>"Это решение вошло в силу с января, когда должны были выдавать минимальные зарплаты по новым тарифам. Инспекция труда активно включена и незамедлительно реагирует на все те проблемы, которые фиксируются со стороны трудоустроенных для защиты их прав", – заявил Азарашвили на брифинге. Министр отметил, что на данном этапе серьезных нарушений в этом направлении пока не выявлено. Азарашвили выразил надежду, что благодаря новшеству данная проблема окончательно будет решена, и никто больше не возникнет желания выдавать зарплату меньше установленного минимума или назначить на другую позицию для сокращения зарплаты. По словам министра, были случаи, когда в ресторанах, ателье, гостиницах и супермаркетах сотрудникам приходилось работать 48 часов в неделю вместо 40, при этом получая ту же зарплату. С января правительство Грузии обязало работодателей выплачивать им сверхурочные. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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