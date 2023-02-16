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https://sputnik-georgia.ru/20230216/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-pervye-medali-na-prestizhnom-turnire-v-tel-avive-274950837.html
Грузинские дзюдоисты завоевали первые медали на престижном турнире в Тель-Авиве
Грузинские дзюдоисты завоевали первые медали на престижном турнире в Тель-Авиве
В турнире Большого шлема участвуют 368 спортсменов из 53 государств 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T22:02+0400
2023-02-16T22:02+0400
спорт
грузия
новости
важа маргвелашвили
лухум чхвимиани
бека гвиниашвили
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Трое грузинских дзюдоистов выступили в первый день соревнований в турнире Большого шлема в Тель-Авиве, двое из них пробились в финал и принесли команде первые медали. В Тель-Авиве в четверг, 16 февраля, стартовал турнир Большого шлема по дзюдо – Tel Aviv Grand Slam 2023. Соревнования проходят в Shlomo Group Hall. Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал золотую медаль в весовой категории 66 кг. В финале он одолел азербайджанца Орхана Сафарова. В этой же весовой категории Лаша Надирадзе завоевал бронзу. В борьбе за третье место в упорной и бескомпромиссной схватке он выиграл у израильского спортсмена Таля Фликера. Неудачно выступил на турнире грузин Лухум Чхвимиани (60 кг). Он проиграл австралийцу Джошуа Кацу в 1/8 финала и выбыл из турнира. После первого дня соревнований у сборной Грузии две медали. Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года&gt;&gt;Еще один грузин, правда выступающий за Францию, Лука Мхаидзе выиграл золотую медаль в весовой категории 60 кг. В пятницу и субботу в борьбу за медали вступают Михаил Бахбахишвили (73 кг), Бека Гвиниашвили (90 кг) и Варлам Липартелиани (100 кг). Всего для участия в соревнованиях в Тель-Авив прибыли 368 спортсменов из 53 государств. Призовой фонд турнира Большого шлема составляет 154 тысячи долларов. За первое место полагается 5 тысяч долларов (участник – 4 тысячи, тренер – тысяча), за второе место – 3 тысячи долларов (2 400 и 600), за третье место – 1,5 тысячи долларов (1 200 и 300). В 2022 году сборная Грузии завоевала три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Золотыми призерами стали Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гурам Тушишвили (100+), а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лухум чхвимиани, бека гвиниашвили
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лухум чхвимиани, бека гвиниашвили

Грузинские дзюдоисты завоевали первые медали на престижном турнире в Тель-Авиве

22:02 16.02.2023
© Sputnik / STRINGER"Большой шлем" по дзюдо - Важа Маргвелашвили на татами
Большой шлем по дзюдо - Важа Маргвелашвили на татами - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / STRINGER
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В турнире Большого шлема участвуют 368 спортсменов из 53 государств
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Трое грузинских дзюдоистов выступили в первый день соревнований в турнире Большого шлема в Тель-Авиве, двое из них пробились в финал и принесли команде первые медали.
В Тель-Авиве в четверг, 16 февраля, стартовал турнир Большого шлема по дзюдо – Tel Aviv Grand Slam 2023. Соревнования проходят в Shlomo Group Hall.
Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал золотую медаль в весовой категории 66 кг. В финале он одолел азербайджанца Орхана Сафарова.
В этой же весовой категории Лаша Надирадзе завоевал бронзу. В борьбе за третье место в упорной и бескомпромиссной схватке он выиграл у израильского спортсмена Таля Фликера.
Неудачно выступил на турнире грузин Лухум Чхвимиани (60 кг). Он проиграл австралийцу Джошуа Кацу в 1/8 финала и выбыл из турнира.
После первого дня соревнований у сборной Грузии две медали.
Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года>>
Еще один грузин, правда выступающий за Францию, Лука Мхаидзе выиграл золотую медаль в весовой категории 60 кг.
В пятницу и субботу в борьбу за медали вступают Михаил Бахбахишвили (73 кг), Бека Гвиниашвили (90 кг) и Варлам Липартелиани (100 кг).
Всего для участия в соревнованиях в Тель-Авив прибыли 368 спортсменов из 53 государств. Призовой фонд турнира Большого шлема составляет 154 тысячи долларов.
За первое место полагается 5 тысяч долларов (участник – 4 тысячи, тренер – тысяча), за второе место – 3 тысячи долларов (2 400 и 600), за третье место – 1,5 тысячи долларов (1 200 и 300).
В 2022 году сборная Грузии завоевала три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Золотыми призерами стали Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гурам Тушишвили (100+), а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.
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