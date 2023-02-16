https://sputnik-georgia.ru/20230216/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-pervye-medali-na-prestizhnom-turnire-v-tel-avive-274950837.html

Грузинские дзюдоисты завоевали первые медали на престижном турнире в Тель-Авиве

Грузинские дзюдоисты завоевали первые медали на престижном турнире в Тель-Авиве

В турнире Большого шлема участвуют 368 спортсменов из 53 государств 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T22:02+0400

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2023-02-16T22:02+0400

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важа маргвелашвили

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Трое грузинских дзюдоистов выступили в первый день соревнований в турнире Большого шлема в Тель-Авиве, двое из них пробились в финал и принесли команде первые медали. В Тель-Авиве в четверг, 16 февраля, стартовал турнир Большого шлема по дзюдо – Tel Aviv Grand Slam 2023. Соревнования проходят в Shlomo Group Hall. Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал золотую медаль в весовой категории 66 кг. В финале он одолел азербайджанца Орхана Сафарова. В этой же весовой категории Лаша Надирадзе завоевал бронзу. В борьбе за третье место в упорной и бескомпромиссной схватке он выиграл у израильского спортсмена Таля Фликера. Неудачно выступил на турнире грузин Лухум Чхвимиани (60 кг). Он проиграл австралийцу Джошуа Кацу в 1/8 финала и выбыл из турнира. После первого дня соревнований у сборной Грузии две медали. Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года>>Еще один грузин, правда выступающий за Францию, Лука Мхаидзе выиграл золотую медаль в весовой категории 60 кг. В пятницу и субботу в борьбу за медали вступают Михаил Бахбахишвили (73 кг), Бека Гвиниашвили (90 кг) и Варлам Липартелиани (100 кг). Всего для участия в соревнованиях в Тель-Авив прибыли 368 спортсменов из 53 государств. Призовой фонд турнира Большого шлема составляет 154 тысячи долларов. За первое место полагается 5 тысяч долларов (участник – 4 тысячи, тренер – тысяча), за второе место – 3 тысячи долларов (2 400 и 600), за третье место – 1,5 тысячи долларов (1 200 и 300). В 2022 году сборная Грузии завоевала три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Золотыми призерами стали Илья Суламанидзе (100 кг) и тяжеловес Гурам Тушишвили (100+), а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лухум чхвимиани, бека гвиниашвили