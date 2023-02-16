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Лоукостер WizzAir вернет третий борт в Кутаисский аэропорт

Лоукостер WizzAir вернет третий борт в Кутаисский аэропорт

WizzAir с июня 2023 года планирует осуществлять регулярные рейсы в пять городов Европы 16.02.2023, Sputnik Грузия

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экономика

грузия

кутаиси

wizzair

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Вопросы сотрудничества и технические детали работы венгерского лоукостера WizzAir стали главной темой встречи замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили с руководством компании. WizzAir расширит свою базу в Кутаиси, вернув третий самолет с июня 2023 года, и планирует осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов – Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю. На встрече также обсуждались возможности дальнейшего расширения работы авиакомпании. FlyArystan свяжет Кутаиси с еще одним городом Казахстана>>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы. На данный момент эта авиакомпания первая в Грузии по числу перевезенных пассажиров В 2022 году компания перевезла 630 тысяч пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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