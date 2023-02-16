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Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси

Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси

Нынешняя ситуация в республиканской больнице не выдерживает никакой критики, отметил министр 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Тбилисская республиканская больница, в которой на сегодняшний день множество проблем, через несколько лет превратится в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам, сказал министр здравоохранения Зураб Азарашвили. По его словам, нынешняя ситуация в республиканской больнице, то есть в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе, не выдерживает никакой критики. "Существующие в двух клиниках Тбилиси инфраструктурные или разного типа проблемы, к сожалению, не выдерживают никакой критики. Это республиканская больница и детская инфекционная больница", - заявил Азарашвили. Ремонт в инфекционной больнице завершится через несколько месяцев. Это будет больница как для детей, так и для взрослых. Что касается республиканской больницы, в настоящее время идет работа над концепцией. В этой больнице должен открыться первый в Грузии центр детской онкологии. Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>К процессу было решено подключить ведущий многопрофильный медицинский центр мирового класса - Клинику Ихилов (Сураски) в Израиле. Специалисты клиники уже побывали в республиканской больнице и подготовили первичный план действий, который охватывает такие вопросы, как дизайн, обустройство палат, техническое оснащение и персонал. Кроме того, в Минздраве Грузии была создана рабочая группа, которая уже побывала в ведущих государственных клиниках онкогематологического направления Тель-Авива и ознакомилась со спецификой их работы. В дальнейшем члены рабочей группы намерены ознакомиться с работой онкоклиник Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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