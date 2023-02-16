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Назван состав сборной Грузии по баскетболу в матчах против Нидерландов и Исландии
Назван состав сборной Грузии по баскетболу в матчах против Нидерландов и Исландии
Сборной Грузии необходимо как минимум выиграть у Исландии, чтобы попасть на чемпионат мира 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T10:24+0400
2023-02-16T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Грузии Илиас Зурос назвал состав команды на матчи против Нидерландов и Исландии. Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборную Грузии по баскетболу ждут исторические матчи – 23 февраля она сыграет в Нидерландах, а 26 февраля в Тбилиси примет Исландию. Сборной Грузии необходимо как минимум выиграть у Исландии, чтобы попасть на чемпионат мира. Главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос отправил в ФИБА следующую заявку на ближайшие матчи: Центровой сборной Гога Битадзе, который несколько дней назад стал игроком "Орландо Мэджик", окончательно отстранен от игры в национальной сборной в феврале по решению нового клуба. Сборная Грузии 20 февраля вылетит в Нидерланды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, нидерланды, исландия, испания, бека бурджанадзе, фиба, дуда санадзе, торнике шенгелия
спорт, грузия, новости, нидерланды, исландия, испания, бека бурджанадзе, фиба, дуда санадзе, торнике шенгелия
Назван состав сборной Грузии по баскетболу в матчах против Нидерландов и Исландии
Сборной Грузии необходимо как минимум выиграть у Исландии, чтобы попасть на чемпионат мира
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Грузии Илиас Зурос назвал состав команды на матчи против Нидерландов и Исландии.
Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Индонезии, Японии и Филиппинах.
Сборную Грузии по баскетболу ждут исторические матчи – 23 февраля она сыграет в Нидерландах, а 26 февраля в Тбилиси примет Исландию.
Сборной Грузии необходимо как минимум выиграть у Исландии, чтобы попасть на чемпионат мира.
Главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос отправил в ФИБА следующую заявку на ближайшие матчи:
Рати Андроникашвили ("Мурсия", Испания);
Мераб Бочолишвили (Кактус) ;
Бека Бурджанадзе ("Реджо-Эмилия", Италия) ;
Каха Джинчарадзе ("Кутаиси") ;
Георгий Корсантиа ("Гостивар", Северная Македония) ;
Илья Лондаридзе ("Кавкасия") ;
Тад Макфадден ("Мурсия", Испания) ;
Дуда Санадзе ("Анортосис, Кипр) ;
Торнике Шенгелия ("Виртус", Италия) ;
Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания) ;
Центровой сборной Гога Битадзе, который несколько дней назад стал игроком "Орландо Мэджик", окончательно отстранен от игры в национальной сборной в феврале по решению нового клуба.
Сборная Грузии 20 февраля вылетит в Нидерланды.