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Новая группа грузинских спасателей прибыла в Турцию

Новая группа грузинских спасателей прибыла в Турцию

Новая группа укомплектована спасателями, прошедшими переподготовку 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T19:00+0400

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2023-02-16T19:00+0400

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новости

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии отправила в Турцию группу спасателей из 85 человек, которые сменили своих коллег, находящихся там с первых дней после разрушительного землетрясения.Первая группа грузинских спасателей из 60 человек по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили была отправлена в Турцию 7 февраля, уже 8 февраля к ним присоединилась еще одна группа из 40 человек. Грузинские спасатели работают в двух секторах города Адыяман, их работа координируется с местным оперативным центром управления.По данным службы по управлению ЧС, новая группа спасателей сменила основной состав спасателей, на месте остаются руководители действующего штаба и специализированные спасатели.Правительство Грузии отправило гуманитарную помощь Турции>>Новая группа укомплектована спасателями, прошедшими переподготовку для осуществления спасательных мероприятий и ликвидаций последствий землетрясения.По решению премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, из Резервного фонда правительства для оказания гуманитарной помощи Турции выделен один миллион лари (374,5 тысячи долларов). Мобилизацию гуманитарной помощи обеспечило министерство здравоохранения страны. Часть груза была мобилизована как из запасов министерства обороны, так и Минздрава. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 35 тысячи человек, более 105 тысяч пострадали. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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