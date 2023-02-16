https://sputnik-georgia.ru/20230216/sakstat-poschital-pensionerov-v-gruzii-274788666.html

Сакстат посчитал пенсионеров в Грузии

Сакстат посчитал пенсионеров в Грузии

Почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте регион Имерети 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Грузии около 808,3 тысячи пенсионеров, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на 1 января 2023 года. По данным ведомства, в Грузии из общего числа пенсионеров только 28,7% мужчины. При этом почти треть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте регион Имерети, где проживает 16% от общего числа пенсионеров, а на третьем - регион Самегрело – Земо-Сванети, где живет 10,6%. Наименьшее число пенсионеров насчитывается в регионе Гурия (3,3%), Мцхета-Мтианети (2,5%) и Рача-Лечхуми – Земо Сванети (1,2%). В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции. С 1 января пенсия для лиц моложе 70 лет составила 300 лари, а для лиц старше 70 – 365 лари. Для жителей высокогорных регионов - соответственно 355 и 440 лари. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,6670 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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