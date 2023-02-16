https://sputnik-georgia.ru/20230216/skolko-sportsmenov-iz-gruzii-vystupit-na-chempionate-mira-po-fristaylu-v-bakuriani-274945515.html
Сколько спортсменов из Грузии выступит на чемпионате мира по фристайлу в Бакуриани
Сколько спортсменов из Грузии выступит на чемпионате мира по фристайлу в Бакуриани
Спортсмены из разных стран мира выступят в семи дисциплинах 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T19:20+0400
2023-02-16T19:20+0400
2023-02-16T19:20+0400
спорт
грузия
новости
бакуриани
чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274945356_0:35:1600:935_1920x0_80_0_0_400e7d9fa81eeb86ba059a4df6db95dc.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Шестеро грузинских спортсменов поборются за медали чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски, который стартовал на горнолыжном курорте Бакуриани (на юге Грузии). Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивных мероприятий бесплатное. Спортсмены из Грузии выступят в категориях ски-кросс и фристайл. Спортсмены приступили к тренировкам на ЧМ по фристайлу в Бакуриани>>Добыть медали в борьбе с действующими чемпионами Олимпийских игр и мирового первенства попробуют Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Реваз Назгаидзе, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Расписание выступлений первого дня соревнований: 19 февраля, воскресеньеСноуборд. Параллельный гигантский слалом (мужчины) – 12:00 (тбс) Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (женщины) – 12:00 (тбс)Чемпионат мира проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Правительство Грузии потратило 270 млн лари (около $100 млн) на организацию в Бакуриани престижного первенства. На дорогах в Бакуриани введены ограничения для автомобилистов, чтобы участники и гости чемпионата смогли беспрепятственно передвигаться. Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274945356_154:0:1446:969_1920x0_80_0_0_d56bd033812c99a60775e4a04c4c585a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, бакуриани, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
спорт, грузия, новости, бакуриани, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
Сколько спортсменов из Грузии выступит на чемпионате мира по фристайлу в Бакуриани
Спортсмены из разных стран мира выступят в семи дисциплинах
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Шестеро грузинских спортсменов поборются за медали чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски, который стартовал на горнолыжном курорте Бакуриани (на юге Грузии).
Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивных мероприятий бесплатное. Спортсмены из Грузии выступят в категориях ски-кросс и фристайл.
Добыть медали в борьбе с действующими чемпионами Олимпийских игр и мирового первенства попробуют Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Реваз Назгаидзе, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили.
Расписание выступлений первого дня соревнований:
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (мужчины) – 12:00 (тбс)
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (женщины) – 12:00 (тбс)
Чемпионат мира проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Правительство Грузии потратило 270 млн лари (около $100 млн) на организацию в Бакуриани престижного первенства.
На дорогах в Бакуриани введены ограничения для автомобилистов, чтобы участники и гости чемпионата смогли беспрепятственно передвигаться.
Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.