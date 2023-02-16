https://sputnik-georgia.ru/20230216/skolko-sportsmenov-iz-gruzii-vystupit-na-chempionate-mira-po-fristaylu-v-bakuriani-274945515.html

Сколько спортсменов из Грузии выступит на чемпионате мира по фристайлу в Бакуриани

Сколько спортсменов из Грузии выступит на чемпионате мира по фристайлу в Бакуриани

Спортсмены из разных стран мира выступят в семи дисциплинах 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T19:20+0400

2023-02-16T19:20+0400

2023-02-16T19:20+0400

спорт

грузия

новости

бакуриани

чемпионат мира по горнолыжному фристайлу

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Шестеро грузинских спортсменов поборются за медали чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски, который стартовал на горнолыжном курорте Бакуриани (на юге Грузии). Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивных мероприятий бесплатное. Спортсмены из Грузии выступят в категориях ски-кросс и фристайл. Спортсмены приступили к тренировкам на ЧМ по фристайлу в Бакуриани>>Добыть медали в борьбе с действующими чемпионами Олимпийских игр и мирового первенства попробуют Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Реваз Назгаидзе, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Расписание выступлений первого дня соревнований: 19 февраля, воскресеньеСноуборд. Параллельный гигантский слалом (мужчины) – 12:00 (тбс) Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (женщины) – 12:00 (тбс)Чемпионат мира проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Правительство Грузии потратило 270 млн лари (около $100 млн) на организацию в Бакуриани престижного первенства. На дорогах в Бакуриани введены ограничения для автомобилистов, чтобы участники и гости чемпионата смогли беспрепятственно передвигаться. Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, бакуриани, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу