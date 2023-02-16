https://sputnik-georgia.ru/20230216/sportsmeny-pristupili-k-trenirovkam-na-chm-po-fristaylu-v-bakuriani-274939903.html

Спортсмены приступили к тренировкам на ЧМ по фристайлу в Бакуриани

Спортсмены приступили к тренировкам на ЧМ по фристайлу в Бакуриани

На чемпионате мира по фристайлу Грузия выступит в категориях ски-кросс и фристайл 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T16:44+0400

2023-02-16T16:44+0400

2023-02-16T16:49+0400

спорт

грузия

бакуриани

чемпионат мира по фристайлу - 2023

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik.Чемпионат мира - 2023 по фристайлу, сноуборду и фриски на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани официально открылся с тренировок спортсменов, сообщил журналистам директор Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе. Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивных мероприятий бесплатное. Спортсмены из Грузии выступят в категориях ски-кросс и фристайл. При этом, по его словам, официальное открытие ЧМ намечено на 18 февраля. А на следующий день, в воскресенье, состоятся первые финалы. "Официальное открытие состоится 18 февраля. Первые соревнования стартуют 19 февраля. Наша команда, федерация, все ведомства, участвующие в подготовке чемпионата, предприняли большие шаги. Этот чемпионат имеет большое значение для Грузии", – отметил Бурчуладзе. Основные места для спортсменов до 5 марта – трассы Дидвели и Кохта. Замминистра оценила подготовку Грузии к ЧМ по фристайлу>>Чемпионат мира проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Правительство Грузии потратило 270 млн лари (около $100 млн) на организацию в Бакуриани престижного первенства. На дорогах в Бакуриани введены ограничения для автомобилистов, чтобы участники и гости чемпионата смогли беспрепятственно передвигаться. Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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спорт, грузия, бакуриани, чемпионат мира по фристайлу - 2023