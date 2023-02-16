https://sputnik-georgia.ru/20230216/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-gruzovykh-mashin-274936904.html
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовых машин
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовых машин
Ограничения были введены из-за обильного снегопада 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T15:56+0400
2023-02-16T15:56+0400
2023-02-16T15:59+0400
грузия
погода
новости
верхний ларс
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706035_0:74:1425:876_1920x0_80_0_0_aacf9c20aba9f275c4bad7815f230940.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Запрет действовал для грузовых автомобилей на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за погодных условий. Движение удалось восстановить лишь в результате проведения очистительных работ, отметили в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в безостановочном режиме. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Гололед на дорогах в Грузии - где действуют ограничения>>Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706035_152:165:1199:950_1920x0_80_0_0_4200fd7dfa18656583b7d3a8b7d303ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовых машин
15:56 16.02.2023 (обновлено: 15:59 16.02.2023)
Ограничения были введены из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Запрет действовал для грузовых автомобилей на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за погодных условий. Движение удалось восстановить лишь в результате проведения очистительных работ, отметили в ведомстве
.
По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в безостановочном режиме. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.
Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.