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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовых машин

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для грузовых машин

Ограничения были введены из-за обильного снегопада 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T15:56+0400

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2023-02-16T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. На дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Запрет действовал для грузовых автомобилей на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за погодных условий. Движение удалось восстановить лишь в результате проведения очистительных работ, отметили в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в безостановочном режиме. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Гололед на дорогах в Грузии - где действуют ограничения>>Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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